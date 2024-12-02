"За кордоном ми – другий сорт": Герой України про ставлення до українців у світі

За кордоном поважають лише багатих українців, до решти наших співвітчизників у місцевих – дещо зневажливе ставлення.

Таку думку висловив український партизан на окупованій Луганщині 2014-2015 років, ексбранець Кремля, який у російському полоні втратив обидві руки та зір, Герой України Володимир Жемчугов. Своїми думками він поділився у Facebook після відвідин Польщі.

"Ми їхали у знайомому для нас вагоні типу Інтерсіті, але в Польщі продаються на нього ще й місця для стояння. В неділю студенти забили усі куточки вагона, стоячи та на проході сидячи. Я побачив, що дійсно українців дуже багато рухалися потягами через Польщу та далі. 20-25% усіх вагонів зайняті нами (українцями – Ред.)", – пише Жемчугов.

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У Володимира склалося враження, що польське суспільство втомилося від українців. За його словами, молодь ще реагує нормально, а люди середнього та старшого віку – більш негативно.

"По поглядах та жестах видно зневагу... Побачив сам відкриту зневагу до українців. Один поляк-сусід показово намовляв гучно комусь голосові смс з висловлюваннями, як йому набридлі ці "к*рви українці", які усюди – квитка вільно не придбати та ще і розмовляють російською", – розповідає ексбранець Кремля.

Жемчугов зізнався, що у польському потязі відчув себе людиною "другого сорту".

"Мабуть майже третього, тому що, не соромлячись, сусід-поляк напідпитку вголос висловлював по телефону образи до українців. Я в житті вже це проходив, тому що 20 років мандрую по світу. А ось іншим українцям – це цікавий урок, щоби зрозуміти, що в своїй країні ми – господарі, а за кордоном ми – другий сорт. Тільки такими прикладами можливо навчити молодь любити Україну. В Польщі та й в усіх інших країнах поважають українців тільки з грошима", – розмірковує Володимир Жемчугов.

У коментарях під постом думки українців розділилися. Одні підтримали точку зору Володимира.

Інші – не погоджуються.

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