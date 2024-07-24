За кордоном відновили оформлення паспортів для українців: що для цього потрібно

Чоловікам віком від 18 до 60 років необхідно буде здійснити верифікацію через "Резерв+".

Від середи, 24 липня, відокремлені закордонні філії ДП “Документ” відновили прийом заяв-анкет на оформлення паспортних документів для чоловіків призовного віку.

Про це повідомили на офіційному сайті цього державного підприємства.

У повідомленні наголосили, що для отримання послуг чоловікам віком від 18 до 60 років необхідно здійснити верифікацію через офіційний додаток Міністерства оборони України "Резерв+" за допомогою QR-коду. Підтвердження наявності дійсних військово-облікових документів є обов’язковим.

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Здійснити подачу заяв-анкет на оформлення паспортних документів можна у Мюнхені, Берліні, Кельні (Німеччина), у Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Ґданську (Польща), Мадриді, Валенсії (Іспанія), Празі (Чехія), Братиславі (Словаччина) та Мілані (Італія).

У ДП “Документ” нагадали, що у закордонних підрозділах надають такі послуги:

оформлення ID-картки чи закордонного паспорта (у тому числі замість втраченого або викраденого);

обмін ID-картки чи закордонного паспорта (у зв’язку з закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання);

обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі непридатності).

Нагадаємо, раніше постановою Кабінету міністрів було визначено, що громадяни України призовного віку зможуть отримати паспорт за кордоном лише за наявності військово-облікових документів.

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