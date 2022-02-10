За "ковідну тисячу" українці зможуть передплатити газети та журнали: як скористатися

Кабмін розширив перелік послуг.
За "ковідну" тисячу українці від 14 лютого зможуть переплатити періодичні друковані видання.
Про це повідомили у пресслужбі "Укрпошти".
Кабінет міністрів розширив перелік послуг, на які можна витратити гроші за вакцинацію. Саме тому українці можуть скористатися послугами "Укрпошти". Наразі для цього в каталозі є близько 3500 індексів.
Розрахуватися картокою "єПідтримка" наразі можна лише онлайн на сайті "Укрпошти" через сервіс "Онлайн-передплата". Передплатник може обрати виданя вартістю до однієї тисячі гривень, оплатити їх на сайті, зазначивши номер картки "єПідтримка". Скористатися послугою можна до кінця 2022 року.
Для оформлення замовлення необхідно:
- Перейти за посиланням https://peredplata.ukrposhta.ua/ та обрати необхідні видання, додавши їх до кошика.
- Вказати період отримання видання.
- Оформити замовлення, вказавши контактні дані отримувача та спосіб доставки.
- Зазначити реквізити карти єПідтримка та провести оплату, натиснувши "Оплатити".
Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський заявив, що усі українці віком від 60 років отримають від держави безкоштовний смартфон і пільговий тариф. Нову державну програму, попередньо, буде запущено у квітні 2022 року. Які моделі смартфонів роздадуть українцям – Зеленський не уточнив.
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