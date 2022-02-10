За "ковідну тисячу" українці зможуть передплатити газети та журнали: як скористатися

За "ковідну тисячу" українці зможуть передплатити газети та журнали: як скористатися

Кабмін розширив перелік послуг.

За "ковідну" тисячу українці від 14 лютого зможуть переплатити періодичні друковані видання.

Про це повідомили у пресслужбі "Укрпошти".

Кабінет міністрів розширив перелік послуг, на які можна витратити гроші за вакцинацію. Саме тому українці можуть скористатися послугами "Укрпошти". Наразі для цього в каталозі є близько 3500 індексів.

Розрахуватися картокою "єПідтримка" наразі можна лише онлайн на сайті "Укрпошти" через сервіс "Онлайн-передплата". Передплатник може обрати виданя вартістю до однієї тисячі гривень, оплатити їх на сайті, зазначивши номер картки "єПідтримка". Скористатися послугою можна до кінця 2022 року.

Для оформлення замовлення необхідно:

Перейти за посиланням https://peredplata.ukrposhta.ua/ та обрати необхідні видання, додавши їх до кошика. Вказати період отримання видання. Оформити замовлення, вказавши контактні дані отримувача та спосіб доставки. Зазначити реквізити карти єПідтримка та провести оплату, натиснувши "Оплатити".

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський заявив, що усі українці віком від 60 років отримають від держави безкоштовний смартфон і пільговий тариф. Нову державну програму, попередньо, буде запущено у квітні 2022 року. Які моделі смартфонів роздадуть українцям – Зеленський не уточнив.

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