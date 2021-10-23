За крок до "червоної" зони: на Буковині посилюють карантин

За крок до "червоної" зони: на Буковині посилюють карантин

Обмеження почнуть діяти від 24 жовтня.

У Чернівецькій області вводять жорсткі обмеження для невакцинованих людей, адже регіон опинився на порозі "червоної" зони.

Про це повідомила пресслужба Чернівецько ОДА.

Зазначається, що рішення ухвалили 23 жовтня під час засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Рішення вступає в силу від неділі, 24 жовтня. Дотримання перевірятимуть спеціальні групи.

За словами,голови ОДА Сергія Осадчука, з кожним днем ​​на Буковині показник COVID-захворюваності зростає. "Уникнути повного локдауна ми можемо, тільки посиливши карантинні заходи", - заявив він.

Таким чином від 24 жовтня сертифікат про вакцинацію, дісний 72 години ПЛР-тест або експрес-тест або документ, який свідчить про одужання від COVID-19 потрібно показати, щоб:

відвідувати заклади громадського харчування, спортивні, культурні, розважальні та інші установи;

їздити громадським транспортом, а також йдеться про нерегулярних і регулярних перевезеннях в області.

Заборонено проведення культурних масових заходів, крім роботи автоконцерту, автокінотеатрів тощо. Крім того, не можна перебувати в громадських місцях без масок або респіраторів.

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