За крок від ядерної трагедії: українська розвідка зробила тривожну заяву про ситуацію на ЗАЕС

Запорізька АЕС / © Associated Press

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Росія перетворила тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі на власну військову базу.

Про це повідомляє Головне управління розвідки.

Військова техніка окупантів біля ядерних реакторів

За інформацією розвідки, на території ЗАЕС прямо в машинних залах 1, 2, 5 та 6 енергоблоків російська окупаційна армія розмістила військову техніку. У підвальних приміщеннях та бомбосховищах станції росіяни облаштували склади озброєнь, а на дахах реакторних відділень розміщені кулеметні гнізда та ракетні комплекси. Боєприпаси й військову техніку росіяни також зберігають під технічними переходами та естакадами, що з’єднують енергоблоки з іншими будівлями.

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Розгортають пункти управління дронами

Також, за даними ГУР, окупанти розгортають на ЗАЕС пункти управління дронами-камікадзе типу «ґєрбєра-сікер» та «ґєрань-сікер». До цього процесу залучають робітників зі спеціальної економічної зони «Алабуга», зокрема й неповнолітніх студентів.

Окрім того, загарбницька армія заміновує окремі технічні приміщення станції, розташовані поблизу берегової лінії колишнього Каховського водосховища. На території ЗАЕС перебуває контингент Росгвардії у складі 1,5 тисячі окупантів.

“Експерти МАГАТЕ не мають повного доступу до енергоблоків і спеціальних технічних приміщень станції. Перевірки проводяться за заздалегідь погодженими планом і маршрутом, що суттєво ускладнює або унеможливлює об’єктивну оцінку ситуації на ЗАЕС», — підкреслили у ГУР.

Розвідка попередила про «серйозний ризик»

У ГУР наголосили, що «серйозним ризиком» для безпеки на захопленій росіянами атомній електростанції залишається проблема живлення. До початку окупації ЗАЕС мала 10 ліній зовнішнього електропостачання, зараз залишилася лише одна ЛЕП. За даними розвідки, 3 липня 2026 року на станції трапився черговий блекаут — 21-й за час повномасштабного вторгнення.

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Окрім того, Росія не забезпечує необхідний рівень води в ставку-охолоджувачі. Станом на липень 2026 року він становить 12,86 метра, мінімально необхідний — 15 метрів. З 57-ми спеціальних глибинних свердловин для охолодження станції необхідними насосами великої потужності обладнано лише 11.

«Така ситуація загрожує нормальному функціонуванню систем охолодження реакторів та сховища відпрацьованого ядерного палива», — попередили у відомстві.

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Гострий дефіцит персоналу ЗАЕС

За інформацією розвідки, на ЗАЕС гостро не вистачає персоналу. За останніми оцінками, там зараз працює близько 7,5 тисячі, серед них — 500 працівників аутсорсингової компанії, яка не має ліцензії на виконання робіт на станції.

«Усіх працівників через погрози звільненням змушують підписувати контракти з „Росатомом“, а завезений з території держави-агресора персонал через суттєві відмінності між ЗАЕС та російськими об’єктами атомної енергетики не володіє кваліфікаціями, необхідними для належного обслуговування окупованої української електростанції», — підсумували у ГУР.

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Нагадаємо, ми розповідали історію волонтерки з Енергодара, яка під час окупації врятувала 44 українських військових.

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