"За***ли ці дол****би": у Харкові кондуктор обматюкав пасажирів і заявив, що вони користуються фейковою "Дією"

"За***ли ці дол****би": у Харкові кондуктор обматюкав пасажирів і заявив, що вони користуються фейковою "Дією"

Неприємний діалог розгорнувся внаслідок оплати проїзду електронним квитком.

У Харкові між пасажирами та кондуктором трамвая №27 стався конфлікт. Студенти скористалися електронною оплатою проїзду, через що працівник електротранспорту їх обматюкав.

Про це користувачі написали у соціальних мережах.

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Як стало відомо, подія сталася 27 листопада близько 18:00. Декілька студентів зайшли до трамвая і скористалися електронною оплатою проїзду.

Коли до них підійшов кондуктор, почалася суперечка: працівник електротранспорту спершу вирішив упевнитися в достовірності електронних карток, а після — студентських та урядового застосунка “Дія”. Щодо останнього, кондуктор заявив, що він нібито фейковий.

“Він попросив пред'явити студентскі. Ми відкрили “Дію”, але вона йому не сподобалася. Пояснив це тим, що вона підроблена. Після перевірки наших карт та студентських пролунала фраза: "За***ли ці дол****би", — зазначають незадоволені студенти.

У відповідь на поведінку кондуктора хлопці поцікавилися, де вони можуть залишити скаргу на обслуговування. На що працівник електротранспорту нібито відповів, що робити це марно.

“Він сказав, що це марно, адже в нього вже їх вагон і йому нічого не зроблять. Так само кондуктор попросив пояснити причину нашої скарги, ми вже на підвищених тонах сказали, що він розмовляв на “ти” і матюкався на нашу адресу. Він сказав, що це його право”, — додали хлопці.

У свою чергу користувачі соціальних мереж обурилися поведінкою кондуктора та порадили писати скарги до департаменту транспорту міськради.

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