За лідерство та мужність: Зеленський отримав престижну премію Вінстона Черчилля

Президент України Володимир Зеленський отримав премію Вінстона Черчилля. Глава держави удостоєний за лідерство та мужність.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав сам Володимир Зеленський.

Як стало відомо, президент України отримав нагороду за лідерство та мужність перед російською агресією. Вручав премію прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

“Премія Вінстона Черчилля за лідерство – це нагорода для всіх українців. Кожного й кожної, хто бореться за нашу державу”, – наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що російські окупаційні війська перебувають у чотирьох областях Білорусі.

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