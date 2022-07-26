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За лідерство та мужність: Зеленський отримав престижну премію Вінстона Черчилля

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За лідерство та мужність: Зеленський отримав престижну премію Вінстона Черчилля

Фото: Facebook/Володимир Зеленський

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон нагородив президента України Володимира Зеленського премією Вінстона Черчилля.

Президент України Володимир Зеленський отримав премію Вінстона Черчилля. Глава держави удостоєний за лідерство та мужність.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав сам Володимир Зеленський.

Як стало відомо, президент України отримав нагороду за лідерство та мужність перед російською агресією. Вручав премію прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

“Премія Вінстона Черчилля за лідерство – це нагорода для всіх українців. Кожного й кожної, хто бореться за нашу державу”, – наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що російські окупаційні війська перебувають у чотирьох областях Білорусі.

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