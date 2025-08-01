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За липень ДТЕК повернув світло в оселі понад 650 тисяч родин після обстрілів
Протягом липня енергетики компанії ДТЕК повернули світло в домівки понад 650 тисяч родин Донеччини та Дніпропетровщини, що були без електроенергії внаслідок ворожих атак.
Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.
Зазначається, що на Дніпропетровщині за липень енергетики повернули світло у 345,7 тисяч домівок, постраждалих через обстріли.
Водночас Донеччина залишається осередком найважчих боїв. Минулого місяця тут вдалося повернути електрику у 306,2 тисячі осель.
Енергетики розпочинають роботи одразу після того, як отримають дозвіл від військових та ДСНС.
Нагадаємо, у червні енергетикам ДТЕК Ріната Ахметова вдалося відновити електропостачання у 443 тисяч домівок, що знеструмлювалися через обстріли в Донецькій, Дніпропетровській, Одеській, Київській областях та Києві.