За майбутніх лікарів України іспити здавали підставні особи: скандал в Ужгородському університеті отримав продовження

Під час перевірки документів фахівці Центру тестування МОЗ виявили підробку документів та псевдостудентів.

Днями Ужгородський національний університет потрапив у скандал. Під час складання державного іспиту з профкомпетентності "Крок" майбутніми стоматологами цього вишу фахівці Центру тестування при Міністерстві охорони здоров'я України виявили псевдостудентів. Ті за підробленими документами мали намір скласти тестування замість справжніх студентів університету. За свою "роботу" вони брали по 500 доларів.

Як покарали студентів-махінаторів, чи замішані у цьому викладачі університету та чи діють подібні схеми у інших медичних вишах, ТСН.ua розповів заступник директора Центру тестування МОЗ України Костянтин Рибачук.

Корупційний скандал в Ужгородському університеті

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Як повідомляють у Центрі тестування при МОЗ України, іспити "Крок" проводять одночасно в усіх вищих навчальних закладах України, які готують фахівців медичної галузі. Це тестування перевіряє рівень професійної компетентності студентів, які навчаються за спеціальностями напрямів підготовки "Медицина" і "Фармація" та лікарів-інтернів. За період навчання студентам-медикам доводиться складати щонайменше три іспити "Крок 1-2-3". Загалом, як показує практика, після "Кроку" відсіюється 10% студентів.

В Ужгородському національному університеті скандал стався коли іспит "Крок-2" (який є складовою державної атестації студентів і складається на випускному курсі) складали майбутні стоматологи. Під час перевірки документів студентів фахівці Центру тестування МОЗ виявили підробку документів та псевдостудентів.

"Ми поїхали до університету з перевіркою, щоб подивитися, як організовується процес складання іспиту у цьому виші. Коли ми почали перевіряти паспорти студентів, які прийшли на складання, ми виявили, що у багатьох документах були вклеєні фото без печаток, в деяких поверх одного фото було наклеєне інше тощо. Представники Центру зібрали студентів в трьох аудиторіях, поспілкувалися з ними і виявили, що серед них дуже багато підставних", - розповідає ТСН.ua заступник директора Центру тестування при МОЗ з міжнародного співробітництва, інновацій та розвитку Костянтин Рибачук.

За його словами, фахівці Центру одразу ж викликали правоохоронців, а по їх прибуттю показали їм підроблені паспорти студентів.

"Коли вони виявили масштаби трагедії, мені здалося, вони хотіли все зам’яти, почали телефонувати своїм керівникам. Я особисто зателефонував в Міграційну службу в Ужгороді,її співробітники оперативно прибули і допомогли нам надати розголосу цій ситуації. Далі вже приїхали представники Нацполіції місцевої та областної і склали протоколи", - говорить заступник директора Центру тестування при МОЗ.

Адміністрація Ужгородського університету після такого скандалу мала якось відреагувати і відреагувала – відсторонила від роботи посадових осіб стоматологічного факультету, а вчинок майбутніх студентів-стоматологів назвала "обурливим і неприпустимим".

"Порушено усі засади академічної доброчесності, професійної етики і людської моралі. Такі "фахівці" не можуть асоціюватися з добрим іменем Ужгородського національного університету: у разі підтвердження слідством ознак злочину в їх діях, університет жорстко відреагує та притягне таких здобувачів вищої освіти до відповідальності, передбаченої ч. 6 ст. 42 Закону "Про освіту", - йдеться в публікації на сайті вишу.

В адміністрації університету заявили про проведення службового розслідування випадку на іспиті та про відсторонення відповідальних за іспит від виконання посадових обов’язків.

"Якщо їхня вина буде доведена в передбаченому законом порядку і встановлена обвинувальним вироком суду, вони будуть звільнені з усіх посад, які займають у підпорядкованому мені закладі вищої освіти", - заявив ректор Ужгородського національного університету Володимир Смоланка.

У ГУ Нацполіції у Закарпатській області за фактом виявлення підроблених документів під час складання студентами державного іспиту відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 358 Кримінального кодексу України (підроблення документів).

Проблема національного масштабу

У Центрі тестування при МОЗ наголошують, подібні випадки зі складаннями іспитів підставними студентами фіксують чи не в усіх медичних навчальних закладах України. Махлюють не лише з українськими студентами, але й іноземними.

"Це проблема національного масштабу. У нас є медичні заклади, які підпорядковані МОЗу, у нас є медичні заклади, які підпорядковуються МОНу (зокрема, й Ужгородський університет) і є приватні заклади вищої медичної освіти. У нас є фабрики медичних дипломів. Наприклад, Дніпровський інститут традиційної і нетрадиційної медицини. Це взагалі ТОВ. У нас є Міжнародна гуманітарна академія в Одесі – вони видали близько 400 дипломів без іспиту "Крок" (державна незалежна атестація). Якщо студенти не складають "Крок", їхні дипломи нелегітимні", - говорить Костянтин Рибачук.

Заступник Центру тестування при МОЗ розповідає, що в Україні за такі махлювання покарання як такого немає, а масштаби трагедії у підготовці медичних фахівців в Україні дуже великі. Він впевнений, що треба вирішувати цю проблему на законодавчому рівні і відповідальність за фальсифікації має бути не лише навчального закладу, а й кожного студента, який складає іспити за гроші і того, за кого ці іспити складають.

"Всі мають розуміти, що найвища цінність - життя і здоров’я людини. Ми проводили аналітику – від одного неякісного лікаря, якого ми випускаємо з медичного вишу, при надії, якщо він успішно лікує кожного другого, за 30 років практики від неправильно поставленого діагнозу можуть постраждати 178 тисяч людей. Відчуваєте масштаби біди?", - резюмував Костянтин Рибачук.

Новини України: в університеті Ужгорода викрили схему масової фальсифікації

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