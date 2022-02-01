"ЗА МАЙБУТНЄ" ініціює законопроєкт про нульову ставку ПДВ на продукти харчування

Очікується, що після його ухвалення продукція українського товаровиробника посилить свої конкурентні позиції на внутрішньому ринку

В Україні можуть запровадити нульову ставку ПДВ на продукти харчування.

Відповідний законопроєкт зараз розробляється та незабаром буде зареєстрований у Верховній Раді, повідомляє сайт партії "ЗА МАЙБУТНЄ".

Очікується, що після його ухвалення продукція українського товаровиробника посилить свої конкурентні позиції на внутрішньому ринку. Для споживача нововведення обіцяє більш прийнятні ціни на продукти на полицях магазинів.

Як зазначили під час брифінгу в парламенті ініціатори законопроєкту — представники депутатської групи "Партія "За майбутнє", нульова ставка податку на додану вартість на продукти харчування вводиться в країнах ЄС із 1 липня. А в сусідній Польщі на окремі, найнеобхідніші продукти вона введена вже від сьогодні. Таким чином, нині українські споживачі, на відміну від сусідів, уже сьогодні мають продукти на полицях на 20% дорожчі. Введення нульової ставки ПДВ в ЄС загрожує витисненням українських товарів з українського ж ринку, банкрутством товаровиробників, зменшенням надходжень до бюджету та збільшенням безробіття.

"Наш споживацький кошик абсолютно маленький, і можливості купувати сьогодні в наших громадян немає. Більшість продуктів харчування на полицях наших магазинів не є конкурентною з європейськими. Ми задаємося питанням: а чому це так відбувається? Та все дуже просто! Тому що уряди наших сусідів докладають усіх зусиль, щоби підтримати свого національного товаровиробника. Відповідно, допомагаючи своєму товаровиробнику, на полицях магазинів ми отримуємо дешевші продукти. Наші добрі сусіди, із якими ми дуже близькі, а саме Польща, із 1 лютого ввели нульову ставку ПДВ на низку продуктів харчування — хліб, молоко, м'ясо, яйця тощо", — зазначив під час брифінгу один з ініціаторів законопроєкту, член депутатської групи "Партія "За майбутнє", народний депутат Іван Чайківський.

За його словами, це говорить про те, що на полицях наших магазинів ми маємо продукти на 20% дорожчі, ніж сьогодні в наших сусідів

"Наша депутатська група докладе всіх зусиль, щоб найближчим часом у Верховній Раді був зареєстрований законопроєкт, який дозволить українському виробнику стати конкурентоздатним. Ми пропонуватимемо звести податок на додану вартість на продукти харчування до нуля", — додав Чайківський.

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