"За майбутнє" закликає збільшити фінансування місцевих громад у держбюджеті на 2023 рік

Крім того, нардепи пропонують відновити виплату пільг і субсидій на «комуналку» у грошовій формі.

Підтримати місцеві громади в умовах війни закликають народні депутати з групи "Партія "За майбутнє". Відповідні правки вони подали до проєкту державного бюджету на 2023 рік, який розглядатиметься в першому читанні найближчим часом.

Про це повідомив голова групи, народний депутат Тарас Батенко.

«Після завершення адміністративно-територіальної реформи на плечі місцевих бюджетів звалився чималий тягар видатків, що раніше покривались коштом держбюджету. Враховуючи війну та загальний спад рівня економіки, у нас може виникнути ситуація з недофінансуванням заробітних плат вчителям, а виділені державою кошти на освіту та медицину в громадах, покривають лише 5% від потреби. Ми не можемо залишити громади сам на сам з проблемами, в умовах війни вони потребують ще більшої підтримки», - наголосив Тарас Батенко.

Зокрема, «За майбутнє» пропонує залишити у бюджетах громад субвенції, які були виділені у 2021, 2022 роках й збільшити освітню субвенцію, а також виділити додаткові кошти на медицину та інфраструктурні проєкти в регіонах, зокрема, в рамках програми «Питна вода». Також народні депутати пропонують передбачити в держбюджеті-2023 окремий рядок на відновлення пільг і субсидій на оплату ЖКП громадянам у грошовій формі.