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Вибір починається зі звичок

Асортимент охоплює і стриману повсякденну класику, і виразні прикраси з камінням. Є сережки, каблучки, ланцюжки, кольє, браслети та підвіси; окремі напрями — обручки й релігійні вироби. Біле, червоне та лимонне золото дають змогу по-різному обіграти навіть просту форму. Срібло розширює вибір, коли хочеться спробувати незвичний дизайн з меншим фінансовим тиском на гаманець.

Для заручин і весілля представлені гладкі та комбіновані обручки, моделі з орнаментом, діамантами й фіанітами. У каталозі є також прикраси з лабораторними діамантами, прямо позначеними в назвах товарів. Це корисна деталь для порівняння: оцінювати дві схожі каблучки лише за фотографією та ціною недостатньо — варто зіставити характеристики вставок, вагу й конструкцію.

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Примірка без зайвих поїздок

Одна з найпрактичніших можливостей мережі — поєднання онлайн-вибору з отриманням у магазині. Покупець оформлює замовлення із самовивозом, а менеджер бронює виріб за наявності. Якщо моделі в обраній точці немає, магазин пропонує безкоштовне переміщення. Доступні різні категорії прикрас:

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Каблучки та обручки. У каталозі є золоті й срібні моделі для жінок і чоловіків: від лаконічних повсякденних кілець і виразних печаток до каблучок для освідчення. Окремий напрям — обручки, зокрема класичні й декоровані, а також прикраси з діамантами.

Браслети. Золоті та срібні, жіночі й чоловічі — від гнучких ланцюжкових моделей до жорстких, литих і тенісних браслетів.

Сережки. Золоті сережки та срібні моделі представлені не лише класикою: поряд із пусетами та кільцями-конго можна знайти сережки-підвіски, кафи й моносережки. Окремо є дитячі моделі.

Ланцюжки, кулони та хрестики. У жіночих і чоловічих колекціях представлені золоті й срібні ланцюжки різної довжини, товщини та плетіння. До них можна підібрати кулон, підвіску або хрестик; альтернативою металевому ланцюжку стане ювелірний шнурок. А для тих, хто шукає готову композицію на шию, є кольє.

Дійсно корисний сервіс

Подарована каблучка виявилася завеликою, а сережки — зовсім іншими за настроєм? Мережа передбачає обмін протягом 14 днів. Прикраса має бути новою, без слідів використання; потрібен чек або паспорт (бірка) виробу. Якщо нова модель дешевша, різниця не може перевищувати 10% вартості першої. Для виробів дорожчих за 80 тис. грн необхідна експертиза ювеліра. Це саме обмін за правилами магазину, тому деталі для конкретної покупки краще з’ясувати заздалегідь.

Для прикрас, які беруть участь у програмі, можна окремо оплатити «Ювелірний абонемент». Він дає додаткові можливості заміни або повернення золотої прикраси в межах обраного пакета. Послуга має власні строки й вимоги до стану виробу, а вартість самого пакета не повертають.

Інші переваги сервісу:

Бонусна програма (1 бонус відповідає 1 грн знижки, а бонуси за покупку діють 365 днів). Можливість відслідковувати статус замовлення в Telegram-боті. Є опції «Покупка частинами» від monobank та «Оплата частинами» від ПриватБанку. Безкоштовна доставка для замовлень від 3 000 грн. Можлива міжнародна доставка «Укрпоштою» до визначеного переліку країн після повної передоплати

Гарантійні умови також оприлюднені: 18 місяців для виробів із дорогоцінним камінням і шарнірних з’єднань браслетів та сережок, 12 місяців — для решти ювелірних виробів із дорогоцінних металів. Гарантія стосується виробничих недоліків, тому чек і бірку варто зберігати.

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