За минулу добу чотирьом автобусам вдалось виїхати з Маріуполя: 21 квітня евакуація продовжиться - Верещук

За минулу добу чотирьом автобусам вдалось виїхати з Маріуполя: 21 квітня евакуація продовжиться - Верещук

У середу, 20 квітня, гуманітарним коридором з Маріуполя вдалося виїхати чотирьом евакуаційним автобусам. Сьогодні, 21 квітня, евакуація з міста продовжиться.

Евакуйовані вчора люди заночували в Бердянську і зараз прямують до Василівки, звідки і до Запоріжжя.

Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

За її словами, сьогодні, 21 квітня, продовжиться евакуація жінок, дітей та осіб похилого віку з Маріуполя.

"Посадка в автобуси на бульварі Шевченка на кільці біля торговельного центру Порт-Сіті о 14:00. Безпекова ситуація складна. Можуть бути зміни. Прошу стежити за офіційними повідомленнями", - наголосила Верещук.

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