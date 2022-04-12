За минулу добу до України повернулися 27 тисяч людей: актуальна ситуація на західному кордоні

За минулу добу до України повернулися 27 тисяч людей: актуальна ситуація на західному кордоні

Водночас з України виїхали понад 35 тисяч осіб.

Протягом минулої доби, 11 квітня, західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 62 тисячі осіб та майже 14 тисяч транспортних засобів. У порівнянні з попередньою добою відмічається зменшення інтенсивності пасажиропотоку.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

З України минулої доби вибули понад 35 тисяч осіб. Майже 23 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн-членів ЄС та Молдови.

До України за минулу добу прибули понад 27 тисяч осіб, 24 тисячі з яких – українці. Оформлено майже 390 транспортних засобів з гуманітарними вантажами.

Нагадаємо, киянин намагався підкупити прикордонників на Закарпатті для незаконного виїзду до Румунії.

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