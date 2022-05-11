За минулу добу до України повернулось більше людей, ніж виїхало за кордон

За минулу добу 34 тисячі осіб повернулось до України, у той момент, як виїхали з країни 29 тисяч людей.
За добу 10 травня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули майже 64 тисячі осіб та близько 18 тисяч транспортних засобів.
Про це сьогодні, 11 травня, повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.
З України минулої доби виїхали понад 29 тисяч осіб. З них 17 тисяч перетнули кордон з Польщею, решта вирушили до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.
Водночас за минулу добу до України повернулись 34 тисячі осіб, з них майже 30 тисяч – українці.
Також за цей період було оформлено 166 вантажівок з гуманітарною допомогою.
Станом на 09:00 годину 11 травня на кордонах із сусідніми державами, на виїзд з України, утворились черги перед такими пунктами пропуску:
Республіка Польща:
"Шегині" - 20 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів;
Угорщина:
"Тиса" - 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).
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