За минулу добу до України повернулось більше людей, ніж виїхало за кордон

За минулу добу до України повернулось більше людей, ніж виїхало за кордон

За минулу добу 34 тисячі осіб повернулось до України, у той момент, як виїхали з країни 29 тисяч людей.

За добу 10 травня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули майже 64 тисячі осіб та близько 18 тисяч транспортних засобів.

Про це сьогодні, 11 травня, повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

З України минулої доби виїхали понад 29 тисяч осіб. З них 17 тисяч перетнули кордон з Польщею, решта вирушили до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.

Водночас за минулу добу до України повернулись 34 тисячі осіб, з них майже 30 тисяч – українці.

Також за цей період було оформлено 166 вантажівок з гуманітарною допомогою.

Станом на 09:00 годину 11 травня на кордонах із сусідніми державами, на виїзд з України, утворились черги перед такими пунктами пропуску:

Республіка Польща:

"Шегині" - 20 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів;

Угорщина:

"Тиса" - 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

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