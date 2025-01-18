За минулу добу ДТЕК повернув світло до 7 населених пунктів після обстрілів

За день енергетики ДТЕК повернули світло в 7 населених пунктів після ворожих атак.

Про це повідомляють у ДТЕК.

У Донецькій області тривають активні бойові дії. Руйнувань зазнає інфраструктура регіону, а також пошкоджуються мережі й обладнання.

«Протягом 17 січня енергетики ДТЕК повернули електропостачання до 7 населених пунктів області. Знову зі світлом 1 158 родин регіону», – зазначили в компанії.

Енергетики безперервно працюють вже 1060 добу та відновлюють обладнання та лінії одразу ж, щойно це стає можливим.

Нагадаємо, минулого тижня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло понад 86 тисяч родин у 45 населених пунктах, що були без електропостачання через обстріли у Донецькій та Дніпропетровській областях.