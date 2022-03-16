За минулу добу енергетики повернули світло для понад 11 тис. родин на Київщині

За минулу добу енергетики повернули світло для понад 11 тис. родин на Київщині

За 15 березня аварійні бригади повернули світло для 11 тисяч домівок у 7 населених пунктах Києво-Святошинського, Вишгородського, Броварьского районів.

Про це повідомили в ДТЕК Ріната Ахметова.

«Електромонтерам вдалося повернути світло для понад 11 000 родин Київської області та м. Києва в 7 населених пунктах. Електромонтери відновили електропостачання важливого соціального об’єкту – хлібозаводу, що випікає хліб для населення Вишгородщини», - повідомили в компанії.

Зокрема, вже вкотре відремонтували мережі, що зруйновані ворогом в 4 населених пунктах Вишгородського району, де навколо точаться бойові дії: Вишгород, Лютіж, Старі Петрівці та Нові Петрівці.

У Броварському районі повністю відновлено електропостачання села Заворичи. В Києво-Святошинському районі - села Малютянка.

А також для 24 будинків в Пущі Водиці. Ремонт пошкоджених обстрілами мереж вдалося провести за дозволом та супроводом Територіальної оборони Києва.

«Без світла, на жаль, залишаються мешканці ще 531 населеного пункту у Київській області. Ситуація ускладнена активними бойовими діями. Тридцять аварійних бригад безперервно працюють уже 21 добу, щоб оперативно відновлювати електропостачання населених пунктів у Київській області, які постраждали через обстріли російських окупантів», - зазначили в ДТЕК.