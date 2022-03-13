За минулу добу ППО збила 2 російські винищуващі, 2 вертольоти та БПЛА

За минулу добу ППО збила 2 російські винищуващі, 2 вертольоти та БПЛА

Українська авіація також продовжує завдавати ударів по наземних цілях.

У суботу, 12 березня, сили протиповітряної оборони знищили два російські вертольоти, два винищувачі та два ворожі безпілотники.

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Про це сьогодні, 13 березня, повідомила пресслужба Міноборони України.

"По кількох військових об’єктах Повітряних сил нанесено потужних ракетних ударів. Три крилаті ракети рашистів перехоплено протиповітряною обороною. Втім, більшість із них таки потрапила в цілі, завдавши збитки військовій та цивільній інфраструктурі. Особливо постраждав військовий аеродром у Василькові на Київщині", - йдеться у повідомленні.

Ударна авіація Повітряних сил продовжує завдавати ударів по наземних цілях – по скупченнях ворожої техніки та живої сили, та інших цілях.

Крім того, протиповітряна оборона знищила:

два російські вертольоти Ка-52;

один Су-34;

один невстановлений винищувач (ймовірно Су-30см або Су-34);

два безпілотні літальні апарати.

"Є дані й про ураження двох повітряних цілей винищувачами Повітряних сил ЗС України, які потребують уточнення та підтвердження", - додали в Міноборони.

Нагадаємо, українські захисники захопили ворожу російську техніку, яку використають на захист України.