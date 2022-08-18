За минулу добу з Донецької області вдалося евакуювати аж 601 людину

На Донеччині з Покровського району минулої доби, 17 серпня, вдалося евакуювати 601 цивільну особу.

Серед них 15 дітей та 22 особи з обмеженими фізичними можливостями.

Про це у Фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС України у Донецькій області.

"На Донеччині триває евакуація населення. За минулу добу особовим складом Головного управління під час евакуації в Покровському районі надана допомога 601 особі, з них 15 дітей та 22 особи з обмеженими фізичними можливостями", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всього від початку повномасштабної віцни евакуйовано з населених пунктів Донецької та Луганської областей 9795 осіб.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 17 серпня, російські військові вбили ще трьох мешканців регіону. Загалом відомо про 739 загиблих.

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