Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

За минулу добу з Донецької області вдалося евакуювати аж 601 людину

Дата публікації
Перегляди
77
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
За минулу добу з Донецької області вдалося евакуювати аж 601 людину

Фото: Головне управління ДСНС України у Донецькій області

На Донеччині з Покровського району минулої доби, 17 серпня, вдалося евакуювати 601 цивільну особу.

Серед них 15 дітей та 22 особи з обмеженими фізичними можливостями.

Про це у Фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС України у Донецькій області.

"На Донеччині триває евакуація населення. За минулу добу особовим складом Головного управління під час евакуації в Покровському районі надана допомога 601 особі, з них 15 дітей та 22 особи з обмеженими фізичними можливостями", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всього від початку повномасштабної віцни евакуйовано з населених пунктів Донецької та Луганської областей 9795 осіб.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 17 серпня, російські військові вбили ще трьох мешканців регіону. Загалом відомо про 739 загиблих.

Читайте також:

Гарячі новини з Донеччини: де нині війна, вибух у Донецьку, евакуація. Павло Кириленко в ТСН

Гарячі новини з Донеччини: де нині війна, вибух у Донецьку, евакуація. Павло Кириленко в ТСН

Повʼязані теми:

Наступна публікація