За минулу добу з України виїхали 23 тисячі людей: які сьогодні черги на кордоні

За минулу добу з України виїхали 23 тисячі людей: які сьогодні черги на кордоні

З України минулої доби виїхали понад 23 тисяч осіб. 14,5 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта відправилися до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.

Загалом за добу 25 квітня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 42 тисячі осіб та понад 11 тисяч транспортних засобів.

Про це сьогодні, 26 квітня повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

До України за минулу добу прибули майже 19 тисяч осіб, з них понад 16 тисяч – українці. Також за цей період часу було оформлено близько 220 вантажівок з гуманітарною допомогою.

Сьогодні, 26 квітня, станом на 09:00 год. черг перед пунктами пропуску із сусідніми державами на виїзд з України майже не зафіксовано, лише на на кордоні зі Словаччиною у ПП "Ужгород" стоять 10 легкових автомобілів та 2 автобуси.

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