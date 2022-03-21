За минулу добу з України виїхали 47 тисяч людей: яка ситуація на кордонах

За минулу добу з України виїхали 47 тисяч людей: яка ситуація на кордонах

Понад 30 тисяч з них перетнули кордон на українсько-польській ділянці.

За добу 20 березня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 66 тисяч осіб та майже 14 тисяч транспортних засобів. Впродовж декількох останніх днів пасажиропотік на західній ділянці кордону залишається сталим.

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Про це сьогодні, 21 березня, повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

За даними прикордонників, минулої доби з України виїхали майже 47 тисяч осіб. Понад 30 тисяч з них перетнули кордон на українсько-польській ділянці. Наразі майже на усіх напрямках відсутні черги пішоходів і транспортних засобів.

У ДПСУ рекомендують для перетину кордон до ЄС обирати пункти пропуску на кордонах з Угорщиною, Словаччиною, Румунією і Республікою Молдова.

"До України за минулу добу прибули майже 20 тисяч осіб. Близько 17 тисяч з них – українці, переважна більшість з яких чоловіки, що повернулися задля захисту Батьківщини. Загалом від початку відкритої збройної агресії до України повернулися понад 351 тисяча українців.

"Нагадуємо, що усі пункти пропуску на західному кордоні (крім ППр "Дзвінкове") працюють у цілодобовому режимі. Крім оформлення людей і транспорту, прикордонники спільно з митниками здійснюють також пропуск гуманітарної допомоги для українського війська та наших співвітчизників. За минулу добу на західних кордонах було оформлено понад 601 транспортний засіб з гуманітарними вантажами", - йдеться у повідомленні.

Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами, на виїзд з України, станом на 08:00 21 березня:

Республіка Польща:

«Ягодин» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Устилуг» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Угринів» - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

«Рава-Руська» - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

«Грушів» - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

«Краківець» - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів

«Шегині» - 0 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів;

«Смільниця» - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Словацька Республіка:

«Малий Березний» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Ужгород» - 0 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів.

«Малі Селменці» - 0 пішоходів.

Угорщина:

«Тиса» - 0 л/а, 0 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Дзвінкове» - 0 л/а, 0 пішоходів (працює від 08 до 24 години);

«Косино» - 5 л/а, 0 пішоходів;

«Лужанка» - 10 л/а, 0 пішоходів;

«Вилок» - 0 л/а, 0 пішоходів.

Румунія:

«Дякове» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Солотвино» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Порубне» - 0 л/а, 0 пішоходів.

Республіка Молдова:

«Мамалига» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Кельменці» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Росошани» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Сокиряни» - 0 л/а, 0 пішоходів.

Нагадаємо, за 25 днів війни у Львівській області кордон перетнули понад 1,1 млн українців.