За місяць ДТЕК повернув світло 3,5 мільйонам родин після обстрілів - рекорд за останні два роки

Реклама

Протягом листопада енергетики компанії ДТЕК повернули світло понад 3,5 мільйонам родин, чиї домівки були без електрики через ворожі атаки.

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

"Минулого місяця енергетикам ДТЕК попри усі безпекові виклики вдалося повністю чи частково повернути світло жителям 2 534 населених пунктів та відновити електропостачання для понад 3,5 мільйонів домівок українців у чотирьох областях та столиці", - йдеться в ньому.

Реклама

Зазначається, що це рекордна кількість відновлень за місяць за останні два роки.

Зокрема, на Донеччині у листопаді вдалося повернути електрику у понад 1,7 млн осель.

Донеччина залишається ареною найважчих боїв. І хоча відновлювати електропостачання тут стає все важче та небезпечніше, енергетики продовжують працювати, щойно дозволяють ситуація та військові.

Дніпропетровщина теж постійно страждає від ракетних атак та ворожих обстрілів, особливо південь регіону, наближений до зони бойових дій. Минулого місяця енергетикам вдалося повернути світло у домівки 664,4 тисяч родин.

Реклама

Ворожі атаки стали вже практично безперервними на столицю та Київщину. У листопаді тут вдалося повернути електрику у 568,8 тисяч осель та 424,2 тисячі домівок відповідно.

У той же період ремонтні бригади повернули світло в домівки 169,9 тисяч мешканців Одещини, яка також часто піддається ворожим обстрілам.

Нагадаємо, у жовтні енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло в домівки майже 3 мільйонів родин, чиї домівки були без електроенергії через удари по енергетичній інфраструктурі.