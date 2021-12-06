За місяць рушить в антарктичний похід: український криголам "Ноосфера" став на технічне обслуговування

За місяць рушить в антарктичний похід: український криголам "Ноосфера" став на технічне обслуговування

Україна придбала британське судно за 5 мільйонів доларів.

Український криголам "Ноосфера" став на технічне обслуговування.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 6 грудня.

Унікальне нічне швартування велетня зафільмували робітники Чорноморського судноремонтного заводу. Тільки тут стометрове наукове судно зможуть підняти в сухий док та очистити його дно від органічного наросту. Тут також перевірять роботу двигунів, рульового устаткування та електрики, і за місяць криголам рушить в антарктичний похід.

Варто зазначити, що Україна придбала британське судно "Джеймс Кларк Росс" у серпні за 5 мільйонів доларів. За два місяці - вже в Одеському порту - його перейменували на "Ноосферу".

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