За місяць рушить в антарктичний похід: український криголам "Ноосфера" став на технічне обслуговування

Україна придбала британське судно за 5 мільйонів доларів.
Український криголам "Ноосфера" став на технічне обслуговування.
Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 6 грудня.
Унікальне нічне швартування велетня зафільмували робітники Чорноморського судноремонтного заводу. Тільки тут стометрове наукове судно зможуть підняти в сухий док та очистити його дно від органічного наросту. Тут також перевірять роботу двигунів, рульового устаткування та електрики, і за місяць криголам рушить в антарктичний похід.
Варто зазначити, що Україна придбала британське судно "Джеймс Кларк Росс" у серпні за 5 мільйонів доларів. За два місяці - вже в Одеському порту - його перейменували на "Ноосферу".
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