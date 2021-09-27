За мить до: тернопільські патрульні показали відео, як врятували від самогубства 18-річного хлопця

За мить до: тернопільські патрульні показали відео, як врятували від самогубства 18-річного хлопця

Юнак хотів вистрибнути з вікна через особисті проблеми.

У Тернополі патрульна в останню мить спіймала за руку 18-річного хлопця, який мав намір викинутися з вікна закинутої будівлі. Правоохоронці показали відео, як рятували молодика.

Як розповіли у пресслужбі патрульної поліції Тернопільщини, тривожне повідомлення надійшло інспекторам у суботу вночі на службовий планшет. Стурбований заявник повідомив, що його знайомий сидить на 7 поверсі в одній із закинутих будівель на вул. Текстильній та має намір вчинити самогубство.

Патрульні одразу ж виїхали за вказаною адресою. Інформація, яку надав заявник, підтвердилася.

Зайшовши в приміщення та піднявшись на 7 поверх, інспектори виявили хлопця, який сидів у вікні, звісивши ноги донизу. Він поводився знервовано та погрожував, що якщо до нього хтось наблизиться, то він стрибне.

Патрульна Тетяна Очкусь почала з ним розмовляти, щоб дізнатися, що трапилося. Спочатку хлопець не хотів йти на контакт, але потім зліз з вікна та розказав, що у нього проблеми особистого характеру, які начебто неможливо вирішити.

У якусь мить, під час діалогу, хлопець застрибнув знову на вікно та ледь не зірвався: патрульна миттєво зреагувала, схопила його за руку, а через декілька секунд інспектори Тарас Періжок та Назарій Ядловський допомогли їй та затягнули хлопця у приміщення.

Поліцейські надали йому психологічну підтримку, викликали швидку медичну допомогу на місце події та передали хлопця родичам.

Згодом, зрозумівши, що його життю та здоров'ю уже нічого не загрожує, 18-річний юнак подякував патрульним за те, що врятували його від необдуманого вчинку.

Нагадаємо, у Харкові 19-річна дівчина намагалася стрибнути з 14 поверху, бо посварилася з мамою.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання