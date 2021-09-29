За мить до трагедії батько попросив показати телефон: в Умані 11-річна дівчинка вистрибнула з вікна на 8 поверсі

За мить до трагедії батько попросив показати телефон: в Умані 11-річна дівчинка вистрибнула з вікна на 8 поверсі

Дівчинка була з хорошої родини, добре навчалася і була дуже талановитою.

В Умані Черкаської області 6-класниця вкоротила собі віку, стрибнувши з вікна на 8 поверсі. За мить до цього її батько попросив показати йому її гаджет, оскільки помітив, що дитині приходять дивні повідомлення.

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Про самогубство школярки розповідають "Надзвичайні новини".

Подія, сталася після 19 години в Умані 23 вересня. Містом облетіла новина, що 6-класник скоїв суїцид. Вчителі для з'ясуванні інформації почали писати у батьківські чати у месенджерах з проханням відписатися, чи їхні діти вдома. Так виявилося, що самогубство вчинив не хлопчик, а дівчинка - відмінниця однієї із шкіл міста Анастасія Харченко.

За словами рідних дівчинки, це сталося просто в них на очах. В цей час усі перебували вдома. Того вечора батьки нічого дивного в поведінці дитини не помітили, окрім того, що на телефон Насті постійно приходили повідомлення. Тож батько не витримав і сказав Насті дати йому телефон.

Дівчинка відмовилася, вийшла до своєї кімнати і зненацька викинулася з вікна.

"Я тримав телефон, а на нього приходила якась "єрунда". У неї він був заблокований. Я сказав: "Розблокуй". Вона сказала: "Добре". Розвернулася, я думав пішла за паролем, а вона пішла вистрибнула і все", - розповідає батько дівчинки Леонід Харченко.

Дівчинка впала на клумбу під будинком і загинула.

У школі вчинком дівчинки шоковані. Тут не знають, хто чи що могло підштовхнути школярку до суїциду. Настя була відмінницею, тихою і талановитою. Говорять, що вона була спокійною, врівноваженою і не піддавалася жодним впливам, з однолітками не конфліктувала, а батьки займалися її вихованням - ходили на всі її виступи разом, не пропускали батьківські збори.

Тиждень до трагедії дівчинка не ходила до школи, бо хворіла, а в день трагедії мала бути в школі, але чомусь прогуляла уроки. Вдома через це батьки влаштували доньці допит, який закінчився нещастям.

У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею "доведення до самогубства". Серед версій розглядають - конфлікт у родині, проблемні стосунки з однолітками та вплив соціальних мереж. Телефон дівчинки вилучили і з ним працюють експерти. Попередньо, жодних підозрілих повідомлень не виявили. Телефон вивчають працівники кіберполіції.

Нагадаємо, що у Кривому Розі восьмикласницю просто з уроків забрала швидка, бо в дівчини стрімко підскочив тиск. Вже у лікарні 13-річна школярка розповіла: їй стало зле після того, як її насварила директорка.

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