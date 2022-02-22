"За мною - Україна": Зеленський запевнив, що територія держави залишається цілісною

"За мною - Україна": Зеленський запевнив, що територія держави залишається цілісною

Президент подякував українцям за те, що вони, попри все, залишаються спокійними та впевненими в собі.

У ніч проти вівторка, 22 листопада, президент України Володимир Зеленський звернувся до українців з приводу так званого "визнання" Росією самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" на тимчасово окупованій території України.

Глава держава запевнив, що територія України залишається цілісною.

“За мною — Україна у її міжнародно визнаних кордонах. І вони залишаться такими попри все, попри будь-які дії та заяви Російської Федерації”, - заявив президент.

Володимир Зеленський подякував українцям, які, попри все, залишаються спокійними та впевненими в собі і порадив зберігати цей спокій і надалі.

“Ви вкотре доводите, що українці - розумна і мудра нація. І попри все, зберігає холодну голову, реагує спокійно, виважено, по-дорослому. Ми давно і до всього готові, але причин для вашої безсонної ночі немає”, - запевнив очільник держави.

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