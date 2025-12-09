За народну депутатку Скороход внесли заставу: подробиці

Анна Скороход / © УНІАН

За народну депутатку Анну Скороход, якій ВАКС обрав запобіжний захід у справі про підбурювання до хабаря за санкції РНБО, внесли заставу.

Про це повідомляє УНІАН.

Повідомляється, що за підозрювану внесли заставу в розмірі 3 млн 28 тис. грн. Відповідно до рішення суду, на нардепку Анну Скороход покладено низку процесуальних обов’язків. Зокрема, вона зобов’язана здати на зберігання свій закордонний паспорт та носити електронний засіб контролю (браслет).

Також повідомлялося, Анна Скороход у суді заявила про «казку» у справі про хабар. Тоді суд обрав народній депутатці запобіжний захід у вигляді застави в розмірі понад 3 мільйони гривень.

Раніше ми писали про те, що 5 грудня, стало відомо про обшуки у представниці партії «За майбутнє» народної депутатки Ганни Скороход. У НАБУ та САП повідомили про викриття злочинної групи, яку очолювала нардепка.

Також повідомлялося, що Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) обрав запобіжний захід помічнику народної депутатки Анни Скороход, якого підозрюють у підбуренні до надання хабаря за застосування санкцій РНБО до компанії-конкурентки.