Доступ в укриття повинен бути вільним

Посадовці, які не пустили людей в укриття під час російської атаки, можуть не тільки отримати штраф, але й потрапити до місць позбавлення волі.

Про це повідомила адвокатка Тетяна Козаченко в ефірі телеканалу «Київ24».

Вона нагадала, що адміністративна відповідальність за недопуск людей в укриття передбачає штраф у розмірі від 3400 до 8500 гривень, а в разі повторення таких дій сума штрафу зростає.

«Якщо настали негативні наслідки, то це кримінальна відповідальність. Це може бути вирок, в тому числі позбавлення особи волі», — наголосила адвокатка.

Тетяна Козаченко зазначила, що у Кримінальному кодексі є стаття 135, яка передбачає покарання за залишення осіб у небезпеці. Окрім того ККУ доповнено новою статтею 270, за якою посадовців можуть покарати за не забезпечений доступ до укриття.

У цьому контексті вона нагадала випадок 2023 року, коли в Києві у поліклініці не відкрили укриття, після чого на вулиці загинуло дві жінки і 9-річна дитинав.

Козаченко повідомила, що судом першої інстанції охоронця, який не відчинив дверей в укриття, було засуджено до 4 років позбавлення волі. Щоправда, цей вирок був скасований апеляційною інстанцією та направлений на новий розгляд.

«Люди повинні усвідомлювати, що це [допуск до укриття] питання не тільки їхнього власного комфорту, але й можливої відповідальності, зокрема позбавлення волі. І за цим стоїть безпека і життя інших людей», — наголосила адвокатка.

Нагадаємо, нещодавно у Києві спалахнув черговий скандал навколо укриття у житловому будинку. Підвал раптово став приватною власністю.