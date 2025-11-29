ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
197
Час на прочитання
2 хв

За недопуск людей в укриття можуть покарати позбавленням волі — адвокатка

У Кримінальному кодексі є стаття 135, яка передбачає покарання за залишення людей у небезпеці.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Доступ в укриття повинен бути вільним

Доступ в укриття повинен бути вільним

Посадовці, які не пустили людей в укриття під час російської атаки, можуть не тільки отримати штраф, але й потрапити до місць позбавлення волі.

Про це повідомила адвокатка Тетяна Козаченко в ефірі телеканалу «Київ24».

Вона нагадала, що адміністративна відповідальність за недопуск людей в укриття передбачає штраф у розмірі від 3400 до 8500 гривень, а в разі повторення таких дій сума штрафу зростає.

«Якщо настали негативні наслідки, то це кримінальна відповідальність. Це може бути вирок, в тому числі позбавлення особи волі», — наголосила адвокатка.

Тетяна Козаченко зазначила, що у Кримінальному кодексі є стаття 135, яка передбачає покарання за залишення осіб у небезпеці. Окрім того ККУ доповнено новою статтею 270, за якою посадовців можуть покарати за не забезпечений доступ до укриття.

У цьому контексті вона нагадала випадок 2023 року, коли в Києві у поліклініці не відкрили укриття, після чого на вулиці загинуло дві жінки і 9-річна дитинав.

Козаченко повідомила, що судом першої інстанції охоронця, який не відчинив дверей в укриття, було засуджено до 4 років позбавлення волі. Щоправда, цей вирок був скасований апеляційною інстанцією та направлений на новий розгляд.

«Люди повинні усвідомлювати, що це [допуск до укриття] питання не тільки їхнього власного комфорту, але й можливої відповідальності, зокрема позбавлення волі. І за цим стоїть безпека і життя інших людей», — наголосила адвокатка.

Нагадаємо, нещодавно у Києві спалахнув черговий скандал навколо укриття у житловому будинку. Підвал раптово став приватною власністю.

Дата публікації
Кількість переглядів
197
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie