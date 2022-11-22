За "непридатність" до служби платили 24 тисячі: на Житомирщині незаконно переправляли чоловіків за кордон

Правоохоронці викрили 37-річного жителя Житомира, який допомагав незаконно переправляти чоловіків за кордон.

Про це повідомили в обласній прокуратурі Житомирської області.

"За даними слідства, 37-річний житомирянин, приватний підприємець у сфері надання інформаційних послуг налагодив канал виготовлення та збуту підроблених документів про непридатність до військової служби чоловіків призовного віку. Такий "непридатний" призовник безперешкодно переправлявся через кордон до країн Європейського Союзу", - йдеться у повідомленні.

Задля цього підозрюваний створив свій канал в Telegram з позначкою "виїзд за кордон". Потенційним клієнтам, які зверталися до нього, демонстрував зразок підробки, а в телефонних розмовах розповідав детальну схему незаконного перетину державного кордону через конкретний пункт пропуску. Виготовлений пакет документів надсилав поштовим зв’язком з післяплатою. Вартість пакета "непридатності" - 24 тис. грн.

Правоохоронці задокументували два факти збуту фігурантом підроблених документів. Крім цього, перевіряється його причетність до інших аналогічних епізодів та встановлюється причетність до злочину інших осіб.

"Під час проведеного 18.11.2022 обшуку за місцем проживання підозрюваного вилучено речові докази протиправної діяльності: комп‘ютерну та оргтехніку, банківські картки, печатки, мобільні телефони", - йдеться у повідомленні.

У понеділок, 21 листопада, суд відправив чоловіка під варту з правом внесення грошової застави на суму 208 тис. грн.

Незаконний перетин кордону

Від початку дії воєнного стану в Україні деякі чоловіки намагаються незаконно виїхати за кордон. Для цього вони перевдягаються у жіночий одяг, ховаються у автомобілях та пробують незаконно перетнути кордон поза межами пунктів пропуску.

У Державній прикордонній службі повідомили, що від початку дії воєнного стану в Україні під час спроби незаконно перетнути кордон загинуло вже 11 чоловіків.

Державна прикордонна служба України закликає порушників не перетинати незаконно українсько-румунський кордон, оскільки там помітили ведмедя.

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