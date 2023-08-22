"За неявку до ТЦК відключають газ": ворог запустив черговий фейк про мобілізацію в Україні

Росіяни придумали черговий фейк про мобілізацію в Україні, який активно поширюють в Мережі.

Мережею шириться черговий російський фейк, що на заході України за неявку до військкомату нібито загрожує відключення газу та гарячої води.

Про це повідомляє Telegram-канал "Spravdi".

У Мережі з'явився текст "листа" нібито від комунальної служби з проханням прийти до ТЦК, інакше у їхній домівці відключать газ і гарячу воду.

"Текст "листа" містить багато помилок, за якими, вочевидь, стоїть російська рука. Наприклад, у тексті використано слово "согласно" замість "згідно з". А призовників закликають прийти до ТЦК до 18 січня 2023 року, хоча від цієї дати вже минуло більше ніж пів року", – зазначають у каналі "Spravdi".

Скриншот російського фейка у Мережі / Фото: t.me/spravdi

Зауважимо, що насправді неявка за повісткою до ТЦК для уточнення даних карається штрафом, а не відключенням комунальних послуг.

Навпаки, під час воєнного стану заборонено припиняти надання житлово-комунальних послуг населенню.

В Тернопільському обласному ТЦК у коментарі StopFake запевнили, що поширена інформація про нібито відключення комунальних послуг за неявку до військкомату є абсурдною вигадкою.

Раніше повідомлялося, що ворог запустив ІПСО, в якій розпалює ненависть до львів'ян.

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