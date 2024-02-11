За ніч — сорок “Шахедів”: Зеленський повідомив про успішну роботу ППО

За інформацією президента, від початку року і дотепер збито вже 359 ворожих безпілотників іранського виробництва.

Від вечора суботи, 10 лютого, до сьогоднішнього ранку українським захисникам вдалося знищити сорок ворожих безпілотників “Шахед” – більшість із застосованих Росією.

Про це у вечірньому зверненні у неділю, 11 лютого, повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Майже увесь цей результат – наших мобільних вогневих груп. У різних регіонах – Київщина, Житомирщина, Вінниччина, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Кіровоградська, Черкаська області, наша Дніпровщина… Я дякую кожному воїну, які й зараз, і щодоби – на бойовому чергуванні, рятують нашу інфраструктуру, наших людей”, - сказав він.

За інформацією президента, від початку року і дотепер збито вже 359 “Шахедів”.

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“Влучність наших захисників неба, робота РЕБ, підтримка кожного з наших партнерів щодо повітряного щита – це буквально порятунок життів. Працюємо, щоб додати більше ефективності нашим мобільним вогневим групам та щоб ще більше регіонів України отримали захисні системи РЕБ. Це – один із ключових пріоритетів року”, - наголосив Володимир Зеленський.

Очільник держави також поінформував, що сьогодні вислухав звіти від МВС, ДСНС та представників регіональної влади щодо роботи нашої ППО – протидії російським ударам, ліквідації наслідків та посилення наших спроможностей.

“Я хочу подякувати всім нашим захисникам неба, які кожної ночі, кожного дня відбивають російські атаки дронами й ракетами. Настільки, наскільки це дозволяє сила нашої ППО зараз”, - зауважив президент.

Нагадаємо, у ніч проти 11 лютого російські війська атакували Україну ударними дронами типу "Shahed-136/131". Росіяни запустили хвилями "Шахеди" з двох напрямків.

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