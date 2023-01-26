За ніч українські військові знищили 24 ворожі дрони-камікадзе: подробиці

Українські військовослужбовці ліквідувати 24 дрона-камікадзе «Shahed-136/131».
У ніч проти 26 січня російські окупанти відновили атаки України дронами-камікадзе іранського виробництва «Shahed-136/131».
Про це інформують Повітряні Сили ЗС України.
Пуски ударних БпЛА здійснювались зі східного узбережжя Азовського моря.
За попередніми даними противник застосував 24 «шахеди».
Усі 24 – знищено зенітними ракетними підрозділами, винищувальною авіацією, мобільними вогневими групами Повітряних Сил, у взаємодії з підрозділами ППО інших складових Сил оборони України.
Переважну кількість дронів-камікадзе знищено в центрі країни – у зоні відповідальності повітряного командування «Центр».
Атака на Україну 26 січня 2023 року
В ніч проти 26 січня частину України охопила повітряна тривога, яка через атаку російських безпілотників тривала кілька годин.
Зауважимо, що на Донбасі та в Черкасах прогриміли вибухи.
Нагадаємо, що у Дніпрі ворог потрапив у промислове підприємство. На щастя, обійшлося без жертв.
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