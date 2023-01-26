За ніч українські військові знищили 24 ворожі дрони-камікадзе: подробиці

У ніч проти 26 січня російські окупанти відновили атаки України дронами-камікадзе іранського виробництва «Shahed-136/131».

Про це інформують Повітряні Сили ЗС України.

Пуски ударних БпЛА здійснювались зі східного узбережжя Азовського моря.

За попередніми даними противник застосував 24 «шахеди».

Усі 24 – знищено зенітними ракетними підрозділами, винищувальною авіацією, мобільними вогневими групами Повітряних Сил, у взаємодії з підрозділами ППО інших складових Сил оборони України.

Переважну кількість дронів-камікадзе знищено в центрі країни – у зоні відповідальності повітряного командування «Центр».

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Атака на Україну 26 січня 2023 року

В ніч проти 26 січня частину України охопила повітряна тривога, яка через атаку російських безпілотників тривала кілька годин.

Зауважимо, що на Донбасі та в Черкасах прогриміли вибухи.

Нагадаємо, що у Дніпрі ворог потрапив у промислове підприємство. На щастя, обійшлося без жертв.

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