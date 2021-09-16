За ніч знищують дерево: Волинь атакують небезпечні американські метелики

Загалом метелик загрожує 300 видам рослин.

У Луцькому районі Волинської області через нашестя білого американського метелика ввели карантин у 35 населених пунктах.

Про це повідомили у Луцькій районній раді.

Відзначається, що шкідник на Волині з'явився у 2019 році. У 2020 році карантин запровадили у 4 селах Боратинської громади. Проте через те, що білий американський метелик не має природніх ворогів, він швидко поширюється регіоном.

Фото: karantin.te.ua

Начальниця відділу карантину рослин управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області Ірина Хайдукова розповіла, що шкідник, який атакує Волинь є дуже небезпечним, оскільки він за ніч може знищити дерево. Загалом метелик загрожує 300 видам рослин.

"Люди лягають спати, а вранці застають повністю обплетене павутиною метелика дерево. За два таких пошкодження дерево гине. Це дуже страшний карантинний організм. Найбільш страждають власники прибудинкових територій. Вражає метелик паркові і придорожні зони", - повідомила Ірина Хайдукова.

Фото: karantin.te.ua

Експертка пояснила, що із шкідником потрібно починати боротись в травні.

"Виявивши павутинне гніздо на дереві, гніздо треба спалити, а дерево обробити пестицидами. Якщо гусінь маленька, підходять препарати як для колорадського жука", - розповіла Ірина Хайдукова.

Нагадаємо, на заході України після негоди відбулося нашестя слимаків-шкідників.

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