За ніч знищують дерево: Волинь атакують небезпечні американські метелики

Загалом метелик загрожує 300 видам рослин.
У Луцькому районі Волинської області через нашестя білого американського метелика ввели карантин у 35 населених пунктах.
Про це повідомили у Луцькій районній раді.
Відзначається, що шкідник на Волині з'явився у 2019 році. У 2020 році карантин запровадили у 4 селах Боратинської громади. Проте через те, що білий американський метелик не має природніх ворогів, він швидко поширюється регіоном.
Начальниця відділу карантину рослин управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області Ірина Хайдукова розповіла, що шкідник, який атакує Волинь є дуже небезпечним, оскільки він за ніч може знищити дерево. Загалом метелик загрожує 300 видам рослин.
"Люди лягають спати, а вранці застають повністю обплетене павутиною метелика дерево. За два таких пошкодження дерево гине. Це дуже страшний карантинний організм. Найбільш страждають власники прибудинкових територій. Вражає метелик паркові і придорожні зони", - повідомила Ірина Хайдукова.
Експертка пояснила, що із шкідником потрібно починати боротись в травні.
"Виявивши павутинне гніздо на дереві, гніздо треба спалити, а дерево обробити пестицидами. Якщо гусінь маленька, підходять препарати як для колорадського жука", - розповіла Ірина Хайдукова.
Нагадаємо, на заході України після негоди відбулося нашестя слимаків-шкідників.