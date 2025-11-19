"За ним плаче весь коледж": 17-річний студент Руслан Бобик загинув від російської атаки по Тернополю

17-річний студент Руслан Бобик загинув від російської ракети у Тернополі / © 20 хвилин. Тернопіль

17-річний студент Технічного коледжу ТНТУ ім. І. Пулюя Руслан Бобик загинув внаслідок російської ракетної атаки, що сталася 19 листопада у Тернополі. Хлопець, якого знали як надзвичайно життєрадісного та активного, став черговою цивільною жертвою військової агресії.

Про це повідомили у навчальному закладі ВСП «Тернопільський фаховий коледж ТНТУ ім. І.Пулюя»

Руслан Бобик був студентом групи АТ-301. Адміністрація коледжу з глибоким сумом підтвердила загибель студента, наголосивши:

«Він назавжди залишиться у пам’яті всіх, хто його знав, спокійним, доброзичливим та щирим хлопцем. Світла і вічна пам’ять Руслану».

Як пише 20 хвилин Тернопіль, кураторка групи Ірина Оніщук розповіла, що Руслан був «душею колективу» і легко знаходив спільну мову з усіма, маючи багато друзів по всьому коледжу.

«Він щоранку приходив і завжди запитував, як справи. Це надзвичайно світла дитина. І я тепер не знаю, як прийняти, що його більше немає… За ним плаче весь коледж», — ледве стримуючи сльози, згадує кураторка.

За її словами, Руслан був справжнім «технарем», який «любив автомобілі, мотори — він знав про них буквально все». Хлопець добре навчався, успішно склав НМТ і планував продовжувати освіту.

Активний волонтер та помічник

За словами викладачки, студент не лише мав гарну успішність, але й був активним учасником життя коледжу та волонтерського руху.

«Він умів підказати, підтримати, розрадити. Він був душею коледжу — брав участь у спортивних змаганнях, їздив у дитячі будинки до Миколая, допомагав у волонтерських зборах для ЗСУ. Завжди був першим, хто зголошувався», — згадує пані Оніщук.

У навчальному закладі запевнили, що одногрупники Руслана досі не можуть усвідомити втрату.

«Хлопці кажуть: він сьогодні мав би зайти в аудиторію, посміхнутися. А тепер цього вже не буде,» — додала кураторка.

Вона також розповіла, що вранці під час тривоги написала студентам і батькам, але вже за годину отримала дзвінок від матері Руслана, який повідомив про трагедію.

«Я не могла повірити. Просто не могла осягнути цього,» — підсумувала Ірина Оніщук, висловлюючи щирі співчуття рідним.

Нагадаємо, минулої ночі, 19 листопада, росіяни атакували Тернопіль ракетами, влучивши по житлових багатоповерхівках. Спалахнули пожежі, зазнали руйнувань кілька поверхів, під завалами опинилися люди.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що після російської атаки в Тернополі немає зв’язку з 25 людьми.

Також повідомлялося, для атаки на багатоповерхівки в місті Тернополі російська терористична армія використала крилаті ракети Х-101, які містять компоненти та комплектувальні, виготовлені у США, Китаї, на Тайвані, в Німеччині, Нідерландах та інших країнах.