За ними полюють роботодавці: які професії в Україні стали найзатребуванішими

На українському ринку праці різко зросла потреба у кваліфікованих робітниках. Слюсарі та зварювальники з розрядом стали одними з найбільш затребуваних спеціалістів, а зарплати в цих професіях продовжують зростати.

Про це розповіла OLX Робота Марія Абдулліна в ефірі «КИЇВ24».

Кого шукають роботодавці

Робітничі спеціальності наразі на піку — роботодавці активно шукають фахівців із руками та профільною кваліфікацією. За словами експертів, конкуренція за таких працівників настільки висока, що за них буквально «полюють».

Абдулліна радить тим, хто замислюється над зміною професії або пошуком стабільної зайнятості, звернути увагу саме на робітничі спеціальності. За її словами, зарплати у цьому сегменті динамічно зростають, а наявність розряду або готовність здобути кваліфікацію значно підвищує шанси на працевлаштування.

«Якщо людина має практичні навички або перспективу навчитися на слюсаря, зварювальника чи суміжну професію — це зараз великий плюс. Це спеціалісти, за якими роботодавці буквально ведуть полювання», — зазначає Абдулліна.

Водночас експертка дає поради і роботодавцям, які стикаються з кадровим дефіцитом. Насамперед вона радить тверезо оцінювати ситуацію на ринку — зважати на регіон, галузь та конкурентні пропозиції. Важливо також проводити аналіз зарплат і умов праці, чітко прописувати вимоги у вакансіях та бути відкритими до залучення різних груп населення.

Тим, хто шукає роботу, експертка радить спершу оцінити власні навички та зрозуміти, що саме вони можуть запропонувати ринку. Не варто боятися перекваліфікації або опанування нових навичок — особливо якщо йдеться про дефіцитні робітничі професії, які сьогодні дають стабільний дохід і високий попит.

топ регіонів за рівнем зарплат.

Так, у грудні 2025 року середня зарплата в Україні досягла майже 31 000 грн, що на значну частину вище торішніх показників завдяки сезонним перерахункам і бонусам від роботодавців.

Найвищі середні доходи платять у:

Києві — 48 000 грн;

Луганська область — 45 160 грн

Київська область — 31 200 грн.

Найнижчі зарплати: Кіровоградська, Чернівецька та Чернігівська області. Там зарплата не перевищує близько 22–23 тис. грн.

За галузями найвищі доходи отримують фахівці у сфері інформації та телекомунікацій, де зарплати значно перевищують середні по країні.

Найнижчі середні виплати зафіксовані у сферах творчості, мистецтва та розваг.

Попри загальне зростання зарплат, в Україні залишається проблема із заборгованістю виплат, яка сягає кількох мільярдів гривень.