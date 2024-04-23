За один день зів'яне: чим у жодному разі не можна підживлювати малину

Малина — популярна ягода, тому її часто можна зустріти на дачах та в садках українців. У догляді за нею важливо не припустится помилок. Наприклад, краще заздалегідь дізнатися, коли і чим можна обробляти малину, а які добрива їй протипоказані. Читайте про це в матеріалі ТСН.ua.

Як правильно підживлювати малину: що не можна використовувати

Насамперед важливо запам'ятати одне правило: будь-які добрива не можна змішувати. Якщо ви хочете підживити малину, краще обрати щось одне. Наприклад, спочатку підгодувати кущики коров'яком, а попіл внести вже через 10-15 днів.

Які добрива для малини фахівці не радять використовувати:

азотні добрива не рекомендовано вносити в великій кількості восени — вони покращують зростання пагонів, але зупиняють зростання малини, а взимку молоді пагони можуть швидко загинути;

не рекомендовано вносити в великій кількості восени — вони покращують зростання пагонів, але зупиняють зростання малини, а взимку молоді пагони можуть швидко загинути; якщо ви вносите азотні добрива навесні, пам'ятайте, що вони збільшують кислотність землі — такий ґрунт не підходить малині, тому до них краще додати деревний попіл;

обираючи калійні добрива для малини, уважно подивіться, щоб у складі не було хлору — ця ягода погано сприймає речовину.

Чим можна обробляти малину

пташиний послід — якщо у вас вдома є домашня птиця, цей варіант можна вважати ідеальним. На дно відра викладається послід, який потім заливається до вінців водою. Розчин настоюється 5 днів у теплому місці, а потім розводиться водою у пропорції 1:20. Такий добривом потрібно щедро полити всі кущі малини під корінь;

— якщо у вас вдома є домашня птиця, цей варіант можна вважати ідеальним. На дно відра викладається послід, який потім заливається до вінців водою. Розчин настоюється 5 днів у теплому місці, а потім розводиться водою у пропорції 1:20. Такий добривом потрібно щедро полити всі кущі малини під корінь; перегній — 1 відро розсипають на 1 квадратному метрі ділянки, де ростуть кущі малини. Дуже важливо його однаково розподілити, а зверху прикопати землею. Втім, пам'ятайте, таку поживу дуже полюбляють шкідники, тому нею підживлюють кущі не частіше одного разу на місяць;

— 1 відро розсипають на 1 квадратному метрі ділянки, де ростуть кущі малини. Дуже важливо його однаково розподілити, а зверху прикопати землею. Втім, пам'ятайте, таку поживу дуже полюбляють шкідники, тому нею підживлюють кущі не частіше одного разу на місяць; бур'яни — для суміші підходять лише свіжі бур'яни, які потрібно попередньо порізати (можна брати також і кропиву). Їх заливають водою на чверть відра і залишають на 10 днів. Потім поливають кущі під корінь;

— для суміші підходять лише свіжі бур'яни, які потрібно попередньо порізати (можна брати також і кропиву). Їх заливають водою на чверть відра і залишають на 10 днів. Потім поливають кущі під корінь; коров'як — до відра потрібно налити свіжий коров'як (третя частина), додати воду, розмішати і накрити кришкою. Суміш ставлять на тиждень на сонячне місце, щоб вона перебродила. Потім знову розвести у воді (1:10). Підживлюють малину лише в посушливу погоду;

— до відра потрібно налити свіжий коров'як (третя частина), додати воду, розмішати і накрити кришкою. Суміш ставлять на тиждень на сонячне місце, щоб вона перебродила. Потім знову розвести у воді (1:10). Підживлюють малину лише в посушливу погоду; деревний попіл — до його складу входять мінеральні речовини, які потрібні малині для живлення. Попіл вносять у чистому вигляді. Також можна приготувати спеціальну суміш — розвести у 10 літрах води 600 г попелу, зачекати 1 добу, а потім поливати кущі (на 1 кущ потрібно 2 л розчину).

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