До 12 років в’язниці: у СБУ закликали не поширювати фото й відео з наслідками атак РФ

СБУ закликала не поширювати наслідки атак / © СБУ

Реклама

Українців закликають суворо дотримуватися інформаційної тиші та утриматися від зйомки й оприлюднення фото чи відео щодо наслідків російських атак. У СБУ наголосили, що це стосується будь-яких кадрів, що зображують влучання по об’єктах критичної інфраструктури, військових позиціях або фіксують роботу Сил ППО.

Про це написали у Службі безпеки України.

Реклама

СБУ закликає українців не знімати та не публікувати наслідки російських атак

«Ці записи можуть бути використані не тільки російськими пропагандистами, а й військовими РФ, які відстежують і аналізують подібні матеріали, щоб коригувати свої повторні удари», — пишуть у відомстві.

Реклама

Правоохоронці звертають увагу, що публікація цих фото та відео у відкритому доступі (зокрема, у Telegram-каналах) тягне за собою сувору кримінальну відповідальність.

Залежно від умов та наслідків правопорушення, дії авторів можуть кваліфікуватися за статтею 114-2 Кримінального кодексу України — несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ.

Передача даних агресору або публікація даних в інтересах держави-агресора карається позбавленням волі на строк до 12 років.

Оперативні служби СБУ безперервно виявляють факти публікації забороненого контенту в Мережі, встановлюють причетних та притягують їх до відповідальності.

Реклама

«Закликаємо українців бути відповідальними, не допомагати ворогу та не наражати на небезпеку інших громадян!» — підсумували у СБУ.

Зеленський про сьогоднішні удари по Україні

Нагадаємо, росіяни завдали чергового масованого удару по Україні, випустивши протягом ночі 135 ударних дронів, понад 50 з яких були реактивними. Ціллю терористів знову стали цивільні об’єкти, житлові будинки та критична інфраструктура, що спричинило знеструмлення у низці громад.

У Києві ворог повторно поцілив у Північний міст, у Дніпрі вдарив по підприємству зв’язку, де виникла пожежа та дістали поранення шестеро людей, а в Сумах удару зазнав склад ліків і Зарічний район — там загинула одна людина, ще семеро поранені.

Президент Володимир Зеленський відреагував на атаки, закликавши світову спільноту не залишати Україну наодинці проти терору. Він наголосив, що Росія повинна понести повну відповідальність за цю ескалацію.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів