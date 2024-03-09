"За оновленим проєктом": Федоров розповів про будівництво фортифікаційних споруд на Запоріжжі

У Запорізькій області зведення фортифікаційних споруд буде вестись за оновленим проєктом.

Про це в етері телемарафону заявив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Сьогодні відбувається будівництво фортифікаційних споруд по всій нашій державі. Безпосередньо на території Запорізької області ми будуємо спільно з військовими (одну частину будують цивільні, іншу — військові підрядники)", - сказав він.

Федоров заявив, що Міноборони розіслало типовий оновлений проект побудови фортифікаційних споруд.

"Ми намагаємося вдосконалювати оборонні споруди, аби нашим військовим було не тільки більш безпечно, а й більш комфортно перебувати там під час виконання своїх бойових задач", - додав Федоров.

Він зазначив, що президент Володимир Зеленський особисто контролює темпи побудови укріплень.

Всі фортифікаційні споруди складаються з великої кількості компонентів, в які входять протитанкові рови, "зуби дракона". Лінія оборони повинна містити все те, шо уповільнить або унеможливить просування ворога.

"Ті строки, які перед нами ставлять військові, будуть дотримані і, скоріш за все, ми збільшуватимемо обсяги того, що наразі будуємо, аби нашим військовим та нашим цивільним мешканцям було спокійніше, і ми могли сконцентруватися на звільненні території", - додав очільник області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міноборони показало, як зводять фортифікації на Сумщині та на Запорізькому напрямку.

Крім того, ми раніше інформували, що Україна продовжує будувати лінію оборони в Донецькій області.

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