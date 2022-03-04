За останній тиждень на президента Зеленського було як мінімум три спроби замаху -The Times

За останній тиждень на президента Зеленського було як мінімум три спроби замаху -The Times

На вбивство українського президента було відправлено два різні угруповання.

The Times повідомляє, що за останній тиждень на президента Зеленського було як мінімум три спроби замаху.

На вбивство українського президента було відправлено два різні угруповання - найманці прокремлівського угруповання Вагнера та чеченський спецназ.

Щоразу замахи зривалися завдяки співробітникам російського ФСБ, які виступають проти війни з Україною, пише видання.

Втрати росіян, які воюють проти України:

Загальні бойові втрати противника від 24.02 до 03.03 орієнтовно склали:

особового складу - близько 9000 осіб (загиблі та поранені),

танків ‒ 217 од,

ББМ ‒ 900 од,

артилерійських систем – 90,

РСЗВ - 42,

засоби ППО - 11,

літаків – 30 од (інформація уточнюється),

гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);

автомобільної техніки - 374,

легкі швидкісні катери - 2 од,

цистерн з ППМ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: