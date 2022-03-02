За п'ять днів більше, ніж за два роки: порівняння втрат РФ в Україні і в чеченських війнах (інфографіка)

За п'ять днів більше, ніж за два роки: порівняння втрат РФ в Україні і в чеченських війнах (інфографіка)

Під час двох чеченських війн РФ втратила 12 467 військових, тоді як в Україні за кілька днів — уже майже 6 тис.

За п'ять днів війни проти України втрати Росії в живій силі вже перевищили кількість убитих і поранених під час першої чеченської війни, яка тривала у 1994-1996 роках.

Про це пише Генеральний штаб ЗСУ.

Так, від 23 лютого, станом на 1 березня РФ втратила в Україні 5710 військових (в інфорграфіці дані за 28 лютого — 5300 осіб. — Ред.).

Під час першої російсько-чеченської війни (1994-1996 роки) втрати Росії налічували 5042 військових. Таким чином, окупанти за п'ять дній війни в Україні втратили вже більше, ніж за два роки у Чечні.

Під ча другої чеченської (1999-2000 роки) за понад рік активних бойових дій армія РФ втратила 7425 осіб.