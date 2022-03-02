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За п'ять днів більше, ніж за два роки: порівняння втрат РФ в Україні і в чеченських війнах (інфографіка)

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За п'ять днів більше, ніж за два роки: порівняння втрат РФ в Україні і в чеченських війнах (інфографіка)

Міністерство оборони України

Під час двох чеченських війн РФ втратила 12 467 військових, тоді як в Україні за кілька днів — уже майже 6 тис.

За п'ять днів війни проти України втрати Росії в живій силі вже перевищили кількість убитих і поранених під час першої чеченської війни, яка тривала у 1994-1996 роках.

Про це пише Генеральний штаб ЗСУ.

Так, від 23 лютого, станом на 1 березня РФ втратила в Україні 5710 військових (в інфорграфіці дані за 28 лютого — 5300 осіб. — Ред.).

Під час першої російсько-чеченської війни (1994-1996 роки) втрати Росії налічували 5042 військових. Таким чином, окупанти за п'ять дній війни в Україні втратили вже більше, ніж за два роки у Чечні.

Під ча другої чеченської (1999-2000 роки) за понад рік активних бойових дій армія РФ втратила 7425 осіб.

© Facebook/Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
Facebook/Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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