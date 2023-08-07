За Пашу "Мерседеса" внесли 33 млн грн застави: його випустили на свободу

Скандального митрополита Московського патріархату в Україні, намісника монастиря УПЦ МП у Києво-Печерській лаврі, який от-от мають виселити, Павла Лебідя, відомого як Паша "Мерседес" випустили на свободу.

Про це повідомив його адвокат Микита Чекман..

За Павла Лебедя внесено заставу у розмірі понад 33 млн грн. За словами адвоката, до збору коштів нібито долучилися близько 1000 чоловік.

"Ваше блаженство, владико Онуфрій, владико Антоній, усі братія, захисники. Отче Микита, мої всі домашні брати та сестри, особливо брати, дякую вам за ваші молитви, терпіння та любов", – записав коротке відеозвернення Павло з салону авто. Також він запевнив, що буде молитися за всіх українських воїнів.

Нагадаємо, що 14 липня цього року Солом’янським районним судом міста Києва було змінено запобіжний захід митрополитові Павлу з цілодобового домашнього арешту на тримання під вартою із обранням застави у розмірі 33 300 000 грн.

Підставою для зміни запобіжного заходу стало порушення одного з обов'язків, які наклав слідчий суддя. Павло спілкувався з одним зі свідків у кримінальній справі.

Під час спілкування з журналістами митрополит Павло заперечував існування України як суверенної держави. За словами митрополита ПЦУ Євстратія Зорі, на початку повномасштабного вторгнення митрополит Павло запевняв монахів, що війна закінчиться за 3 дні.

СБУ публікувала в Мережі аудіозапис розмов Павла, в яких той радів окупації Херсона, а вторгнення РФ називав "війною Америки і Росії до останнього українця".

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