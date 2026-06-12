За перевищення швидкості каратимуть по-новому: в Україні хочуть посилити відповідальність для водіїв

Патрульна поліція / © Shutterstock

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В Україні хочуть змінити підхід до безпеки на дорогах. Уряд та Міністерство внутрішніх справ закликають депутатів Верховної Ради негайно підтримати посилення штрафів за перевищення швидкості.

Про це прем’єр-міністерка Юлія Свириденко та очільник МВС Ігор Клименко висловилися на засіданні парламенту 12 червня.

Очільниця уряду закликала народних депутатів підтримати ініціативу щодо посилення відповідальності для водіїв, які регулярно перевищують швидкість. Вона також підкреслила потребу у розширенні мережі камер автоматичної фіксації порушень на дорогах.

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«Для нас критично важливо, щоб народні депутати підтримали посилення штрафів для тих водіїв, які системно перевищують швидкість. І ці штрафи мають точно бути в розмірах більших, ніж вони є сьогодні. На нашій стороні — це теж необхідність збільшити кількість камер на дорогах. Але я дуже прошу народних депутатів, ви бачите всі останні випадки, це вже системні речі, які потребують системних рішень. Давайте разом подивимося ще раз на ці запропоновані законодавчі ініціативи народних депутатів і урядовців, для того, щоб підсилити і винести в зал на найближче засідання», — висловилася Свириденко.

Таку позицію підтримав Клименко. За його словами, спільно з урядом та представниками парламентського правоохоронного комітету вже напрацьовано проєкт змін, який передбачає жорсткіше покарання за перевищення швидкості.

«Так, я теж розділяю занепокоєність кожного громадянина нашої держави, що відбувається на дорогах. В той же час Міністерством внутрішніх справ з урядом і з народними депутатами правоохоронного комітету на сьогоднішній день підготовлений драфт щодо посилення відповідальності за перевищення швидкості на дорогах. Тому, продовжуючи і підтримуючи прем’єр-міністра, я за те, щоб ця відповідальність була збільшена. Це перше. Ну і по-друге, звичайно, ми надіємо, що народні депутати відповідно до регламенту в найближчий час розглянуть наші пропозиції», — розповів міністр.

Нагадаємо, напередодні Свириденко повідомила, що Україні готують зміни для посилення безпеки на дорогах: штрафи за перевищення швидкості хочуть зробити диференційованими, а відповідальність для систематичних порушників — жорсткішою. За даними уряду, торік тисячі водіїв перевищували швидкість десятки разів. Також планується збільшити кількість камер автофіксації до понад 410 та врегулювати використання електросамокатів, кількість ДТП за участю яких суттєво зросла 2026 року.

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Тему необхідності посилення штрафів підняли після резонансної смертельної ДТП на Караваєвих дачах у Києві: водій на високій швидкості влетів своєю автівкою в підземних перехід, через що загинуло четверо людей. Цей водій виявився системним порушником: на його рахунку 39 порушень ПДР, здебільшого за перевищення швидкості, та чотири аварії, дві з яких сталися цього року.

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