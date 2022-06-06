Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

За період повномасштабної війни в Україні загинули 32 журналісти, ще 16 отримали поранення

Дата публікації
Перегляди
104
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
За період повномасштабної війни в Україні загинули 32 журналісти, ще 16 отримали поранення

Фото: gettyimages.com

За час повномасштабного вторгнення РФ в Україну загинули 32 представники медіа, ще 16 були поранені.

Органи прокуратури в Україні здійснюють процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях щодо злочинів Росії стосовно 147 представників ЗМІ. 28 з них є іноземними громадянами.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора.

"За час повномасштабного вторгнення РФ до України загинули 32 представники медіа, ще 16 були поранені. Постраждали представники українських, американських, британських, чеських, данських, ірландських, литовських, швейцарських, французьких ЗМІ та журналісти з ОАЕ. Найбільше постраждали ті, хто перебували у Київській області та Києві, Запорізькій, Донецькій, Луганській та Херсонській областях", - йдеться у повідомленні.

За 103 дні повномасштабного наступу російські збройні сили обстріляли 9  українських телевеж та телерадіокомпаній.

© Офіс генерального прокурора
Фото: Офіс генерального прокурора

Нагадаємо, 6 червня - День журналіста України.

Тримають оборону на інформаційному фронті – День журналіста в умовах війни

Тримають оборону на інформаційному фронті – День журналіста в умовах війни

Читайте також:

Наступна публікація