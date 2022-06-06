За період повномасштабної війни в Україні загинули 32 журналісти, ще 16 отримали поранення

За період повномасштабної війни в Україні загинули 32 журналісти, ще 16 отримали поранення

За час повномасштабного вторгнення РФ в Україну загинули 32 представники медіа, ще 16 були поранені.

Органи прокуратури в Україні здійснюють процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях щодо злочинів Росії стосовно 147 представників ЗМІ. 28 з них є іноземними громадянами.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора.

"За час повномасштабного вторгнення РФ до України загинули 32 представники медіа, ще 16 були поранені. Постраждали представники українських, американських, британських, чеських, данських, ірландських, литовських, швейцарських, французьких ЗМІ та журналісти з ОАЕ. Найбільше постраждали ті, хто перебували у Київській області та Києві, Запорізькій, Донецькій, Луганській та Херсонській областях", - йдеться у повідомленні.

За 103 дні повномасштабного наступу російські збройні сили обстріляли 9 українських телевеж та телерадіокомпаній.

Фото: Офіс генерального прокурора

Нагадаємо, 6 червня - День журналіста України.

Тримають оборону на інформаційному фронті – День журналіста в умовах війни

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