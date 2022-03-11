За період війни з Росією з України виїхали вже 2,5 млн людей - ООН

За період війни з Росією з України виїхали вже 2,5 млн людей - ООН

Ще близько 2 мільйонів людей змушені були переїхати в інші області України, тікаючи від російських обстрілів.

Кількість людей, які виїхали з України через повномасштабний напад Росії, зросла до 2,5 млн осіб.

Також читайте Черги на українських кордонах: у ДПСУ розповіли про ситуацію на КПП

Про це сьогодні, 11 березня, повідомив верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді в Twitter.

"Кількість біженців з України, як це не трагічно, досягнула сьогодні 2,5 мільйона осіб. За нашими оцінками, близько двох мільйонів людей переміщені всередині України. Мільйони, вимушені покинути свої будинки через цю безглузду війну", - написав він.

Нагадаємо, за 15 останніх днів до України повернулися близько 205 тисяч українців. Чоловіки масово їдуть з-за кордону, аби боронити державу.