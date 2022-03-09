Від 1 до 7 березня на Харківщину доставили понад 470 тонн допомоги.

За перші 7 днів березня українською залізницею перевезено 8 882 тонни гуманітарних вантажів, а саме: їжа, вода, ліки, дитячі товари тощо



З них 3 383 тонни – це вантажі, які доставили з допомогою не вантажних, а пасажирських вагонів.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Допомогу доставляють Харкову, Маріуполю, Чернігову, Волновасі, а також Сумам, Києву та іншим містам і селищам.



"Тому, коли у західному напрямку щодня здійснюються евакуаційні рейси, то у східному, замість того, щоб везти напівпусті пасажирські вагони, у них їдуть гуманітарні вантажі", - йдеться у повідомленні.



Від 1 до 7 березня "Укрзалізниця" доставила на Харківщину понад 470 тонн допомоги. На Донеччину – 230 тонн. На Київщину – 2 450 тонн.

Нагадаємо, до Харкова прибули десятки вагонів гуманітарної допомоги.

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