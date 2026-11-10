За підкуп іноземних посадовців каратимуть суворіше: Рада підтримала законопроєкт

Рада ухвалила закон про боротьбу з міжнародною корупцією / © Верховна Рада України

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Верховна Рада підтримала ініціативу президента щодо посилення боротьби з міжнародною корупцією. Депутати схвалили законопроєкт, ініційований Володимиром Зеленським, який спрямований на протидію корупційним правопорушенням на міжнародному рівні.

Рада ухвалила закон про боротьбу з міжнародною корупцією

Під час голосування в сесійній залі документ підтримали 247 народних обранців.

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Прийнятий закон передбачає суттєву жорсткість покарання за спроби підкупу іноземних посадових осіб. Окрім цього, ухвалення цього документа дає змогу суттєво наблизити українське законодавство до стандартів Організації економічного співробітництва та розвитку.

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Також він є важливим кроком у рамках виконання обов’язкових вимог для подальшої інтеграції України до Європейського Союзу.

Що передбачає закон

Ухвалений закон впроваджує нормативну базу Конвенції щодо запобігання підкупу іноземних чиновників у міжнародній комерційній діяльності.

Законодавчі зміни охоплять Кримінальний та Кримінальний процесуальний кодекси, а також профільний закон «Про запобігання корупції».

Головна мета ухваленого акта — повна синхронізація українського правового поля з вимогами Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Оновлені норми деталізують та уточнюють термін «іноземна посадова особа», розширюють юридичні підстави для притягнення бізнесу до відповідальності та чітко регламентують процеси правонаступництва компаній при проведенні реорганізаційних процедур.

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Окрім цього, нововведення суттєво модернізують процесуальний інструментарій у провадженнях щодо юридичних осіб. Зокрема, народні депутати передбачили дієвий механізм апеляційного оскарження ухвал слідчих суддів, які стосуються накладення обмежувальних заходів на бізнес на етапі досудового слідства.

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