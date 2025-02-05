За підривами ТЦК та адмінбудівель поліції стоїть ФСБ: в Нацполіції назвали головну мету ворога

За підривами ТЦК та адмінбудівель поліції стоїть ФСБ Росії, а головна мета ворога – дискредитація ролі ТЦК та правоохоронців в українському суспільстві.

Про це заявив голова Нацполіції Іван Вигівський на спільному брифінгу з першим заступником голови СБУ Сергієм Андрущенком.

Він нагадав, що впродовж останнього тижня в Україні сталася низка злочинів, пов’язаних із терористичними актами щодо працівників ТЦК та СП, а також поліцейських.

Голова Нацполіції зауважив, що росіяни не полишають спроб “полювати” за українськими силовиками – йдеться і про вербування людей для скоєння злочинів, і про висвітлення у телеграм-каналах конфліктів за участі військових ТЦК та СП, які націлені на проросійську пропаганду та дестабілізацію ситуації в суспільстві.

“Поліцейські ще від минулого року орієнтовані на те, що спецслужби Російської Федерації конкретно полюють за всіма Силами безпеки й оборони, зокрема за поліцейськими, і конкретно за територіальними центрами комплектування і соціальної підтримки”, – наголосив він.

Очільник Нацполіції зазначив, що є спільне розуміння разом зі Службою безпеки, що це конкретна атака спецслужб Російської Федерації з метою створити хибну думку в суспільстві, дестабілізувати ситуацію і створити негативне ставлення до Сил безпеки та оборони в нашій країні.

Перший заступник голови СБУ Сергій Андрущенко додав, що підрив будівель ТЦК – це один із напрямів розвідувально-підривної діяльності спецслужб країни-агресора.

“Наразі немає жодного випадку, коли б ми не знайшли виконавця. Зокрема, починаючи від 2024 року спільно з Національною поліцією України встановлено 497 осіб, які вчиняли протиправні злочини”, – наголосив він.

Спікери розповіли, що виконавців терактів спецслужби РФ вербують через месенджери та інтернет-спільноти, обіцяючи “швидкий” заробіток. На співпрацю частіше погоджується молодь, безробітні або люди, які ведуть асоціальний спосіб життя. Проте замість бажаних коштів виконавці отримують суворе покарання, зокрема й довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, від початку 2025 року в Україні зафіксовано 9 терактів, які сталися поблизу або в приміщенні ТЦК, три випадки були замахами на поліцейських.

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