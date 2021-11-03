За підробку та використання COVID-документів поліцейські відкрили вже понад тисячу кримінальних проваджень

За підробку та використання COVID-документів поліцейські відкрили вже понад тисячу кримінальних проваджень

Суди ухвалили понад 60 обвинувальних вироків щодо підроблених COVID-сертифікатів.

Міністерство внутрішніх справ повідомило, як поліція протидіє фальшим COVID-документам і скільки уже відкрито кримінальних проваджень.

Про це повідомляє пресслужба МВС України.

Так, станом на сьогодні, 3 листопада, з початку року поліцейські розпочали 1062 кримінальні провадження. Загалом оголосили 162 підозри у вчиненні кримінальних правопорушень та 120 проваджень скерували до суду. Суди ухвалили понад 60 обвинувальних вироків.

Нагадуємо, 2 листопада Верховна Рада посилила кримінальну відповідальність про підроблення та використання фейкових ПЛР-тестів та COVID-сертифікатів. Кримінальна відповідальність загрожує як тим, хто виготовлятиме "липові" документів, так і тим, хто куплятиме фальшиві COVID-сертифікати. Як каратимуть зловмисників - читайте за посиланням. Зазначимо, справи щодо підробних COVID-сертифікатів відтепер на особистому контролі Офісу генпрокурора.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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