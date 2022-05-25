За підтримки артилерії та авіації окупанти намагаються взяти Пасіки на Харківщині - Генштаб

За підтримки артилерії та авіації окупанти намагаються взяти Пасіки на Харківщині - Генштаб

На Харківському напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні зайнятих позицій.

Окупанти обстрілюють з артилерії цивільну інфраструктуру в районі населеного пункту Рубіжне та намагалися штурмувати Пасіки.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Минулої доби ворог здійснив чергову спробу ведення наступальних дій у напрямку Тернової, успіху не мав.

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За підтримки артилерії та армійської авіації ворог безуспішно спробував взяти під контроль населений пункт Пасіка

На Слов’янському напрямку ворожі підрозділи активних дій не проводили, зосередили основні зусилля на утриманні зайнятих позицій, веденні розвідки та створенні умов для відновлення наступу. Зафіксовано обстріли із ствольної та реактивної артилерії, мінометів і танків в районі населених пунктів Святогірськ та Довгеньке. Також ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Байрак.

Нагадаємо, на тимчасово захоплених територіях Запорізької області російські окупанти намагаються заробити грошей за допомогою збройного тиску на мирних людей.

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