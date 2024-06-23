За підтримки авіації противник атакував поблизу Торецька, Північного та Нью-Йорка - Генштаб ЗСУ

Від початку доби відбулося 133 бойові зіткнення.

Стала відома оперативна інформація станом на 22.00 22.06.2024 щодо російського вторгнення.

Про це інформує Генштаб ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.

Українські військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдають йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.

Від початку доби відбулося 133 бойові зіткнення.

Впродовж доби авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 17 районів зосередження особового складу, пункт управління противника, два засоби ППО, чотири склади з боєприпасами, станцію РЕБ і одну РЛС.

Російські загарбники завдали по території України п’ять ракетних із застосування 20 ракет та 35 авіаційних ударів із застосуванням 68 КАБів, також залучили 544 дрони-камікадзе. Разом з тим, ворог здійснив понад 3200 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах зі ствольної і реактивної артилерії, мінометів, стрілецької зброї та озброєння бойових машин.

На Харківському напрямку окупанти впродовж дня за підтримки авіації атакували поблизу Вовчанська. Підрозділи Сил оборони успішно відбили дві штурмові дії противника, ще одне боєзіткнення на даний час триває. За попередньою інформацією, з початку доби втрати ворога склали 64 окупанти загиблими та пораненими, знищено дві артилерійські системи та шість автомобілів. Уражено 35 укриттів особового складу та одне місце зберігання боєприпасів.

окупанти впродовж дня за підтримки авіації атакували поблизу Вовчанська. Підрозділи Сил оборони успішно відбили дві штурмові дії противника, ще одне боєзіткнення на даний час триває. За попередньою інформацією, з початку доби втрати ворога склали 64 окупанти загиблими та пораненими, знищено дві артилерійські системи та шість автомобілів. Уражено 35 укриттів особового складу та одне місце зберігання боєприпасів. На Куп’янському напрямку противник здійснив 15 спроб відтіснити наші підрозділи із займаних позицій в районах населених пунктів Стельмахівка, Синьківка, Степова Новоселівка, Піщане, Андріївка та М’ясожарівка. 12 атак ворога успішно відбито. Напружена обстановка залишається поблизу Стельмахівки, де продовжуються три бойові зіткнення.

противник здійснив 15 спроб відтіснити наші підрозділи із займаних позицій в районах населених пунктів Стельмахівка, Синьківка, Степова Новоселівка, Піщане, Андріївка та М’ясожарівка. 12 атак ворога успішно відбито. Напружена обстановка залишається поблизу Стельмахівки, де продовжуються три бойові зіткнення. На Лиманському напрямку російські загарбники вісім разів намагалися просунутися в районах Невського, Тернів та Новосадового. Захисники України відбили всі атаки ворога.

російські загарбники вісім разів намагалися просунутися в районах Невського, Тернів та Новосадового. Захисники України відбили всі атаки ворога. На Сіверському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Від початку доби окупанти здійснили десять штурмових дій в районах Верхньокам’янського, Роздолівки, Спірного та Виїмки. Дев’ять атак для ворога завершилися безуспішно, триває одне боєзіткнення. Ситуація під контролем підрозділів Сил оборони.

обстановка суттєвих змін не зазнала. Від початку доби окупанти здійснили десять штурмових дій в районах Верхньокам’янського, Роздолівки, Спірного та Виїмки. Дев’ять атак для ворога завершилися безуспішно, триває одне боєзіткнення. Ситуація під контролем підрозділів Сил оборони. Чотири спроби ворога наблизитися до наших позицій біля Григорівки, Часового Яру та Іванівського на Краматорському напрямку зазнали невдачі. Триває бій поблизу Кліщіївки.

На Торецькому напрямку ситуація напружена. Від початку доби кількість спроб російських окупантів вклинитися в наші оборонні позиції збільшилась до 15. За підтримки авіації противник атакував поблизу Торецька, Північного та Нью-Йорка. 11 штурмових дій підрозділи Сил оборони відбили, чотири боєзіткнення ще тривають. Українські воїни докладають максимум зусиль для стримування активності ворога та його виснаження.

ситуація напружена. Від початку доби кількість спроб російських окупантів вклинитися в наші оборонні позиції збільшилась до 15. За підтримки авіації противник атакував поблизу Торецька, Північного та Нью-Йорка. 11 штурмових дій підрозділи Сил оборони відбили, чотири боєзіткнення ще тривають. Українські воїни докладають максимум зусиль для стримування активності ворога та його виснаження. На Покровському напрямку зберігається висока інтенсивність бойових дій. Кількість боєзіткненнь зросла до 44. За підтримки усіх наявних засобів вогневого ураження (авіації, артилерії, озброєння бойових машин, ударних БпЛА, FPV-дронів та стрілецької зброї) загарбники продовжують натиск на бойові порядки захисників України поблизу Олександрополя, Новоолександрівки, Воздвиженки, Євгенівки, Сокола, Новоселівки Першої, Новопокровська та Карлівки. Нашими воїнами відбито 32 ворожі атаки, 12 бойових зіткнень ще продовжуються.

зберігається висока інтенсивність бойових дій. Кількість боєзіткненнь зросла до 44. За підтримки усіх наявних засобів вогневого ураження (авіації, артилерії, озброєння бойових машин, ударних БпЛА, FPV-дронів та стрілецької зброї) загарбники продовжують натиск на бойові порядки захисників України поблизу Олександрополя, Новоолександрівки, Воздвиженки, Євгенівки, Сокола, Новоселівки Першої, Новопокровська та Карлівки. Нашими воїнами відбито 32 ворожі атаки, 12 бойових зіткнень ще продовжуються. Попередні втрати агресора склали 319 окупантів вбитими та пораненими. Знищено один танк, дві бойові броньовані машини, гармату та автомобіль. Втрати уточнюються.

На Курахівському напрямку від початку доби відбулося 15 боєзіткнень. Зберігається активність ворога поблизу Невельського, Красногорівки, Георгіївки та Парасковіївки. 11 ворожих атак відбито, бої тривають.

від початку доби відбулося 15 боєзіткнень. Зберігається активність ворога поблизу Невельського, Красногорівки, Георгіївки та Парасковіївки. 11 ворожих атак відбито, бої тривають. На Придніпровському напрямку шість штурмових дій ворога успіху не мали. Втрат позицій не допущено.

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На інших напрямках ситуація залишилася без суттєвих змін.

Українські захисники впевнено стримують натиск російських окупаційних військ. Окремо слід відзначити воїнів 92-ої ОШБр імені кошового отамана Івана Сірка, які мужньо тримають позиції, вміло відбивають ворожі атаки, ефективно застосовують засоби вогневого ураження по живій силі та техніці, завдаючи окупантам відчутних втрат.

"Долучайтеся до українських оборонців! Разом ми – непереможні! Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ТСН.ua зібрав думки відомих публічних інтелектуалів, істориків, журналістів і військових про те, яким буде майбутнє нашої держави.

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